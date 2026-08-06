SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Educación: la desigualdad fundante de la brecha persistente

    Francisca JünemannPor 
    Francisca Jünemann

    La primera institución de educación secundaria del Estado, el Instituto Nacional, fue fundada en 1813 exclusivamente para niños y jóvenes. Sus equivalentes femeninos, el Liceo Fiscal Carlos Waddington de Valparaíso y el Liceo N° 1 de Niñas de Santiago, nacieron ocho décadas más tarde. Y cuando por fin llegaron, sus asignaturas fueron desiguales.

    La Ley de Instrucción Primaria de 1860 apartó deliberadamente a las niñas de la geometría, la química, la agricultura y la vacunación, reemplazándolas por la economía doméstica, la costura y el bordado.

    En 1842, al nacer la Universidad de Chile con Andrés Bello como su primer rector, sólo aceptaba hombres. Las mujeres debimos esperar 35 años para poder ingresar a la educación superior gracias al Decreto Amunátegui, logrado tras el segundo intento de la educadora Isabel Le Brun, después de que la primera demanda de Antonia Tarragó fuera rechazada.

    Esta arquitectura tardó más de un siglo en desmontarse. En 1912 se igualaron formalmente los planes de estudio de la educación secundaria, permitiendo que las jóvenes accedieran a asignaturas científicas, aunque persistieron ramos diferenciados. La Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920 continuó separando a niños y niñas en determinadas labores y asignaturas. Fue la Reforma Educacional de 1965, impulsada por Eduardo Frei Montalva, la que unificó por primera vez el currículo de niñas, niños y jóvenes y masificó los liceos mixtos.

    Esta desigualdad fundante en las posibilidades de acceso a la educación primaria, secundaria y superior, y a los currículos unificados, es la causa de las brechas persistentes hasta el día de hoy en las carreras de ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología, conocidas por sus siglas en inglés como STEM.

    En el proceso de admisión universitaria 2025, el Ministerio de Educación reportó que solo el 32% de quienes fueron seleccionados en carreras STEM son mujeres. Y si se mira la matrícula efectiva de primer año, la cifra baja a 20,8%, según el Informe de Brechas de Género en Educación Superior 2024. Así, mientras las mujeres son mayoría en las matrículas de primer año de pregrado (52,6%), en STEM son tan solo una de cada cinco.

    No soy de quienes creen que el futuro es STEM. Por el contrario, las humanidades, las ciencias sociales y las artes no pueden subestimarse: son fundamentales para el desarrollo del ser humano, de las sociedades y de las economías. El pensamiento crítico y la sensibilidad estética no pueden ser relegados.

    Sin embargo, tomar conciencia de las desigualdades fundantes en el acceso a ciertas materias y a determinados niveles educacionales nos permite comprender de mejor manera por qué acciones de apoyo a determinados grupos no son injustas ni antimeritocráticas, sino todo lo contrario. Son profundamente justas, porque se hacen cargo de la injusticia inicial que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Por eso celebro la decisión de la primera universidad de nuestro país de crear en el año 2014 el Programa de Ingreso Prioritario de Equidad de Género en su Facultad de Ingeniería (Beauchef): 85 cupos especiales para mujeres bajo el puntaje de corte regular. En diez años, la participación femenina en Ingeniería y Ciencias subió de 19,8% a 32,5%. Este modelo fue la base de la política nacional “Más Mujeres Científicas”, a la cual hoy adhieren muchas universidades.

    A su vez, la memoria del pasado —especialmente en momentos en que, en determinados espacios, se pone inconcebiblemente en duda el voto femenino intentándolo sustituir por un voto familiar— nos permite tomar conciencia de que el estado actual en que las mujeres nos encontramos es conquistado.

    Volver la mirada a los orígenes de nuestros derechos educacionales, políticos, civiles y laborales es hoy apremiante. Espero haber aportado en estas palabras a la conciencia y memoria de las desigualdades iniciales, avances alcanzados y brechas persistentes en nuestra educación. Continuaremos…

    *La autora es presidenta ejecutiva de ChileMujeres

    Más sobre:OpiniónEducaciónEmpleoEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Lo más leído

    1.
    Criterios políticos miserables

    Criterios políticos miserables

    2.
    Los nuevos paradigmas del abogado

    Los nuevos paradigmas del abogado

    3.
    La hora del cobre

    La hora del cobre

    4.
    La invariabilidad y el TC

    La invariabilidad y el TC

    5.
    Cuando la IA deja de obedecer: un nuevo desafío para los directorios

    Cuando la IA deja de obedecer: un nuevo desafío para los directorios

    6.
    Desafío detrás de la promesa

    Desafío detrás de la promesa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”
    Chile

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix
    Tecnología

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela