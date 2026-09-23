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    Política

    PS acusa al gobierno de ceder ante Washington por el Escudo de las Américas: “No puede comprometer la soberanía nacional”

    La colectividad cuestionó que la decisión se adoptara sin un debate público previo y planteó dudas sobre sus eventuales efectos en defensa, inteligencia e intercambio de información, además de reclamar la intervención del Congreso si existen compromisos propios de un tratado.

    Por 
    Roberto Martínez
    Participación del Presidente José Antonio Kast en el encuentro del Escudo de las Américas. (Foto: Oficina del presidente de Argentina, Javier Milei)

    La decisión del gobierno de José Antonio Kast de incorporar a Chile al denominado Escudo de las Américas abrió un nuevo frente de cuestionamientos desde la oposición. El Partido Socialista (PS) expresó este martes su rechazo a la adhesión y exigió a La Moneda entregar detalles sobre los compromisos asumidos en la iniciativa impulsada por Estados Unidos.

    La colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic difundió una declaración luego de que el Ejecutivo oficializara la incorporación de Chile al mecanismo internacional promovido por el Presidente estadounidense Donald Trump. Horas antes, la Cancillería había descrito la instancia como una coordinación voluntaria entre gobiernos americanos orientada a combatir el crimen organizado transnacional.

    En su pronunciamiento, el PS cuestionó la naturaleza de la iniciativa y planteó que sus alcances excederían el intercambio de información entre organismos de seguridad.

    Según el texto, la participación chilena involucra una dimensión de seguridad y cooperación militar que requiere explicaciones adicionales por parte del gobierno.

    “La incorporación de Chile constituye una pésima señal para nuestra política exterior. El Escudo de las Américas no es simplemente un mecanismo de intercambio de información: es una alianza de seguridad con una dimensión militar y operativa”, remarcan.

    También vincularon sus reparos con la política exterior que ha impulsado la administración de Donald Trump en el continente. En ese contexto, cuestionó que el gobierno se haya incorporado a una iniciativa promovida desde Washington y pidió precisar las consecuencias que podría tener para las decisiones estratégicas del país.

    “La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere cooperación internacional, pero esta no puede comprometer la soberanía nacional, la autonomía de nuestra política exterior ni las atribuciones constitucionales de las instituciones democráticas chilenas”, sostiene.

    Dudas por defensa e inteligencia

    Uno de los principales puntos planteados por el PS apunta a la falta de información sobre los términos concretos de la adhesión. La colectividad reclamó que el Ejecutivo explique qué materias fueron abordadas durante las conversaciones previas y qué compromisos asumió el país.

    Entre los ámbitos mencionados aparecen defensa, inteligencia, intercambio de información, presencia de agentes extranjeros y una eventual participación en operaciones conjuntas.

    “Nos preocupa especialmente que el gobierno haya avanzado en esta decisión sin un debate público suficiente y sin transparentar previamente sus alcances en materias tan sensibles como defensa, inteligencia, intercambio de información, presencia de agentes extranjeros y eventual participación en operaciones conjuntas”, afirman.

    Durante la tarde, el Presidente Kast remarcó que la participación se enmarca en la coordinación para enfrentar al crimen organizado y que no supone un tratado internacional ni una cesión de soberanía.

    Al respecto, la tienda opositora recalcó que “aun cuando Chile pudiera excluir la participación directa de sus Fuerzas Armadas en determinadas operaciones sujeta a las normas constitucionales y legales correspondientes, nuestro país podría quedar políticamente asociado a acciones militares realizadas por otros integrantes de esta alianza en territorio de terceros Estados”.

    Asimismo, cuestionaron el proceso mediante el cual La Moneda adoptó la decisión y acusó al Ejecutivo de haber cedido frente a presiones provenientes de Washington.

    “Por ello, rechazamos que el gobierno haya cedido ante las presiones provenientes de Washington y adoptado una decisión que puede afectar la histórica autonomía de la política exterior chilena”, enfatizaron.

    PS pide revisar eventual intervención del Congreso

    Otro de los puntos planteados por el partido apunta al rol del Poder Legislativo. El PS solicitó que el gobierno entregue la documentación relacionada con las conversaciones y compromisos vinculados a la incorporación de Chile.

    La colectividad planteó que, si los acuerdos contienen obligaciones propias de un tratado internacional, corresponde aplicar el procedimiento constitucional previsto para este tipo de instrumentos.

    “Por su naturaleza, alcances y eventuales obligaciones para el Estado de Chile, cualquier acuerdo internacional que comprometa materias propias de un tratado debe ser sometido al conocimiento y aprobación del Congreso Nacional, conforme a la Constitución”, sentenciaron.

    Más sobre:PSPartido SocialistaEscudo de las AméricasPresidente KastSoberaníaPolítica

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