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    Política

    Nueva señal para Argentina: Senado compromete fondos para defender la navegación y el comercio en estrecho de Magallanes

    En un nuevo aniversario de la posesión de la zona austral, un grupo transversal de senadores emitió una severa declaración, advirtiendo que trabajarán para “asegurar el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile”. El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, además anunció que patrocinarán un feriado regional para recordar la "hazaña" de la goleta Ancud.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    183º aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes

    Una transversal delegación de senadores viajó a Punta Arenas para acompañar al vicepresidente de la República, Claudio Alvarado (UDI), en las actividades de celebración del 183° aniversario de la toma de posesión del estrecho de Magallanes.

    En la ceremonia principal, Alvarado recordó “la hazaña” de la goleta Ancud, que el 21 de septiembre de 1843 llegó a las costas australes para reclamar la soberanía de la región, anticipándose a las pretensiones británicas y francesas, en momentos en que, además, el territorio argentino no llegaba más allá de la Patagonia.

    “Queridos compatriotas, la historia de la goleta Ancud nos recuerda que la soberanía no es solamente una declaración. La soberanía es una responsabilidad que se ejerce, se protege y se proyecta todos los días. El desafío de nuestro tiempo es honrar el legado de quienes nos precedieron, fortaleciendo la unidad nacional, desarrollando nuestras regiones y asegurando que cada chileno, desde el extremo norte hasta la Patagonia, sienta que forma parte de un mismo proyecto de país”, dijo el biministro, quien por estos días reemplaza al Presidente José Antonio Kast, de viaje en Estados Unidos.

    Como gesto simbólico, Alvarado anunció, además, que el gobierno patrocinará un proyecto de ley para declarar el 21 de septiembre como feriado regional.

    Recado del Senado

    Los senadores que participaron en la ceremonia, encabezados por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), suscribieron, además, en una actividad paralela, una severa declaración con un claro mensaje a Argentina, luego de una seguidilla de declaraciones de autoridades trasandinas que desconocían o ponían en duda la exclusiva soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes.

    “El estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile, dentro de los límites establecidos por los tratados vigentes. Su gobierno, administración y resguardo corresponden al Estado de Chile, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales”, se lee en el texto firmado por Núñez y los senadores Rodolfo Carter (independiente republicano), Gastón Saavedra (PS), Karim Bianchi (independiente) y Ximena Órdenes (independiente PPD).

    La declaración recuerda que el Tratado de Límites de 1881, firmado entre Chile y Argentina, consagró la neutralización perpetua del estrecho y aseguró la libre navegación para las banderas de todas las naciones. El Tratado de Paz y Amistad de 1984, suscrito entre ambos países, además, confirmó ese régimen y estableció la obligación de la República Argentina de mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el estrecho de Magallanes.

    Los senadores mencionan que dicho régimen especial se encuentra preservado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

    “Valoramos la relación con la República Argentina y la paz construida entre ambas naciones. Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y la buena vecindad sobre la base del respeto recíproco, la certeza jurídica y el estricto cumplimiento de los tratados”, dicen los senadores.

    En la declaración, además, apuntan que esta nueva conmemoración “exige asumir un compromiso sostenido con el futuro de Magallanes y de la zona austral. El desarrollo regional, la conectividad y el bienestar de sus habitantes deben ocupar un lugar permanente en las decisiones nacionales”.

    Asimismo, señalan que, en la discusión del Presupuesto Nacional 2027, harán presente la necesidad de “asegurar el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile, de conformidad con los tratados vigentes”.

    “Estas capacidades deben contribuir a garantizar la seguridad y la libertad de navegación, la conectividad nacional y el normal desenvolvimiento del comercio marítimo internacional, incluida la actividad de los operadores privados y el derecho de los habitantes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes a comerciar de manera libre y expedita. Lo anterior no admite interpretaciones que desnaturalicen ese régimen ni dilaciones en su cumplimiento”, se agrega en el escrito.

    El documento añade que el respeto a la palabra empeñada “constituye una base esencial de la confianza entre las naciones. Conforme al principio pacta sunt servanda, los tratados vigentes obligan a las partes y deben ser cumplidos íntegramente y de buena fe”.

    La señal de la Cámara

    Esta no es la primera acción del Congreso chileno.

    La Cámara de Diputados acordó, en forma unánime —desde el PC hasta el Partido Libertario— mandatar al presidente de la corporación, el diputado Jorge Alessandri (UDI), para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.

    Uno de los temas que más inquieta a los parlamentarios chilenos es la vigencia del polémico decreto presidencial argentino N° 457, dictado en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, que fija la Directiva de Política de Defensa Nacional.

    “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Paso Drake), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el océano Atlántico y el océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, dice el cuestionado texto.

    Si bien, al llegar a la Casa Rosada, Javier Milei señaló que ese decreto era un error y que lo pretendía corregir, hasta la fecha ello no ha ocurrido.

    Además de los dichos de Bullrich, las actuales tensiones con Buenos Aires se reactivaron por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien señaló que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que hacer presencia”.

    El episodio se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del estrecho de Magallanes es argentina”.

    Más sobre:PolíticaEstrecho de MagallanesMagallanesSenadoArgentina

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