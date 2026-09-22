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    Política

    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    La presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano y exsubsecretaria de RR.EE. calificó como un “desaire” de Estados Unidos hacia la exmandataria -y a México y a Brasil- que la Casa Blanca no la recibiera en audiencia previo a que declinase su candidatura para liderar la ONU.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    21-09-2026. La exsubsecretaria de RR.EE. y presidenta de Horizonte Ciudadano, Gloria de la Fuente. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la actual líder de Horizonte Ciudadano, fundación creada por la expresidenta Michelle Bachelet, Gloria de la Fuente, apuntó a La Moneda por el anticipado fin de la carrera de la exjefa de Estado a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Francisco Artaza, la también exsubsecretaria de Relaciones Exteriores aseguró que Bachelet tenía “todas las capacidades y el reconocimiento internacional”, sin embargo, “como país actuamos con mezquindad y le quitamos y le restamos el apoyo”.

    Firmó la carta que excancilleres y exsubsecretarios publicaron luego de que se conociera la decisión de Bachelet. Dicen que fue “un gesto hostil” que el gobierno le quitara el apoyo.

    Dudo que haya una candidatura que emerja en los próximos años que reúna todas las cualidades que tenía la expresidenta Michelle Bachelet para poder encabezar este desafío de la Secretaría General de la ONU. (Tenía) todas las capacidades y el reconocimiento internacional, es real y me tocó como subsecretaria verlo. Sin embargo, como país actuamos con mezquindad y le quitamos y le restamos el apoyo. (...) Nos perdimos una oportunidad bien importante, dudo que podamos tener un contexto similar. (...) Nos las perdimos por razones políticas, probablemente, más que otra razón.

    Las reacciones luego de que Bachelet declinase su candidatura dejaron en evidencia que había una fractura en Chile sobre su campaña.

    Cuando el Presidente José Antonio Kast fue electo se reunió con Bachelet en enero y después no hubo ningún gesto más. Hay que sincerar la conversación: lo que hubo, en general, en el hoy oficialismo, fue un tironeo permanente porque Michelle Bachelet no es del gusto de una parte de ese sector.

    ¿Hubo un veto de Estados Unidos?

    No fue explicitado por ellos, no soy quien para interpretar la mirada de EE.UU., pero me parece que las señales eran bien claras. El jefe de misión (de EE.UU.) en la ONU se reunió con todos los candidatos, menos con Bachelet. Me parece francamente un desaire. El embajador Judd dijo que no había un veto explícito, pero en diplomacia las señales se interpretan. Los silencios y los gestos.

    ¿Habría sido más difícil para EE.UU. dar esa señal si el gobierno de Kast la apoyaba?

    Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de la presidenta Bachelet, como ha sido la tradición de nuestra política exterior mirada desde el Estado de Chile, probablemente habría sido distinto el escenario. O, al menos, habría sido bien inexplicable que no la recibieran. Aquí hubo una solicitud no solo de Chile, en el tiempo del Presidente Gabriel Boric, sino que además de dos países grandes de la región: México y Brasil. Esto no es un desaire sólo a la candidatura propiamente tal, también es un desaire a estos dos países.

    Más sobre:Desde la RedacciónGloria de la FuenteMichelle BacheletBacheletONUNaciones UnidasPaulina Vodanovic

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