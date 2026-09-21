La agenda para la tramitación de la reforma al mercado de capitales que se retoma este martes

Para este martes está citada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para continuar la tramitación de la reforma el mercado de capitales, la cual se reunirá en dos instancias.

Entre 10:30 y 12:30 se votará el proyecto que entrega una compensación por la compra de pañales y de medicamentos, pero también están citados el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de la cartera y Sebastián Vallebona, quien “terminarán de exponer algunos detalles que quedaron pendientes tras la presentación de hace dos semanas”, señala el presidente de la Comisión, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano.

Durante la tarde, entre las 15 y 17 horas, la instancia se volverá a reunir para recibir a algunos de los principales actores y reguladores del mercado. A la sesión concurrirá la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; y el presidente del BancoEstado, Mario Farren.

Romero explica que esta semana esperan terminar con las presentaciones institucionales, para las siguientes semanas “dejarlas para invitados de los parlamentarios, como economistas”. En esa línea, indica que ya ha surgido la propuesta de invitar al exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Romero también señala que las siguientes semanas espera que asistan la Asociación de Bancos y “la Cámara Chilena de la Construcción, que ya solicitó participar de la discusión”, así como la Asociación de Fondos de Inversión, que “también pidió participar”, agrega.

Sobre los tiempos de tramitación, Romero reafirma que “quiero que (el proyecto) salga de la Comisión la semana del 19 de octubre”.

El proyecto de Ley, ingresado al Congreso el pasado 9 de septiembre, tiene como eje la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), el cuál tendrá por objeto adquirir créditos hipotecarios de viviendas por hasta 6 mil UF, originados por los bancos u otras instituciones financieras. El fondo podrá alcanzar un tamaño por hasta US$20 mil millones, y tendrá duración indefinida.

Pero junto con el vehículo, la iniciativa contempla una serie de modificaciones legales a través de las cuales busca potenciar el mercado capitales, como por ejemplo la eliminación del IVA para la exportación de servicios financieros, la ampliación de la exención de impuestos a la ganancia de capital en operaciones con valores, o la reducción de dos tercios a mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto el quorum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, entre muchos otros aspectos.

La complejidad de la propuesta mantiene al mundo político estudiando las materias que aborda el documento, y si bien la creación del Fonavi genera apoyo de distintas bancadas, las materias relativas al mercado de capitales promete más discusión.

Unas de las medidas que genera debate es la modificación a la Ley de Fraudes con Tarjetas, que si bien mantiene la carga de la prueba sobre el emisor, reduce el estándar que pasa de culpa grave a culpa leve, a la vez que eleva el nivel de cuidado exigido al usuario, pues se presume su responsabilidad cuando la operación se hizo con autenticación reforzada.

En el marco del ChileDay, Tornel señaló que “es necesario establecer correctamente los incentivos y asignar adecuadamente las responsabilidades, manteniendo al mismo tiempo una sólida protección al consumidor”.