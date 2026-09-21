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    Pucobre sufre accidente en planta y deberá asumir millonarias pérdidas

    Se desprendió parte de la cubierta de su domo de acopio. Afortunadamente no hubo víctimas ni otros daños, pero el hecho afectó el despacho de sus concentrados de cobre y obligó a la empresa a adelantar mantenciones.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    El domo de la planta San José.

    La sociedad minera Punta del Cobre (Pucobre), cuyos accionistas mayoritarios son las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, sufrió un accidente en su planta de procesamiento de concentrados la semana pasada, que la tendrá operando de manera parcial por al menos tres semanas, lo que redundará en millonarias pérdidas para la única cuprífera chilena que cotiza en bolsa.

    La empresa informó que la situación no provocó víctimas ni otros daños materiales.

    Pucobre reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la noche del pasado jueves 17 de septiembre, víspera de Fiestas Patrias, que el día anterior, el miércoles 16 de septiembre, “ocurrió, por razones que se investigan, un desprendimiento parcial de la cubierta del domo de acopio de mineral destinado al procesamiento de concentrados de Planta San José”.

    Explicó que este suceso implicó reducir las operaciones de molienda y producción de concentrados de cobre.

    Añadió que espera que la planta vuelva a su plena capacidad, en caso de que no se produzcan retrasos, recién la segunda semana de octubre, “una vez concluidas las labores de desmontaje controlado y evaluación de alternativas de encapsulamiento del mineral”, faenas en las cuales ya se está trabajando.

    “Los daños ocasionados por este incidente afectarán parcialmente los despachos de concentrados de corto plazo los que se reprogramarán para los meses siguientes”, acotó.

    Como reacción, la compañía optó por anticipar mantenciones en la planta San José que estaban programadas para más adelante, de manera de minimizar el impacto en las operaciones.

    Pucobre dijo que activó las pólizas de seguro correspondientes.

    Sin embargo, comentó que, con los antecedentes disponibles y de manera preliminar, estimaba una menor producción que significará un impacto negativo en su estado de resultados de este año de aproximadamente US$12 millones.

    San José es una de las dos plantas procesadoras con que cuenta Pucobre, cuyas operaciones están focalizadas en la Región de Atacama.

    La mina más antigua de la compañía es la que le da su nombre: Punta del Cobre, situada en la comuna de Tierra Amarilla, que es una faena subterránea que extrae óxidos y sulfuros.

    También opera la también subterránea mina Mantos de Cobre, ubicada a dos kilómetros de la primera, que produce sulfuros, lo mismo que la mina Granate.

    Cuenta con dos plantas de procesamiento: San José, ubicada en las proximidades de Tierra Amarilla, fue adquirida en 1997 por Pucobre y procesa los sulfuros de las tres minas produciendo concentrados con 29% de cobre; y Biocobre, a 13 kilómetros de Copiapó, obtiene cátodos con 99,9999% de pureza.

    San José representa el 90% de la producción de Pucobre y Biocobre, el 9% restante.

    En 2025, la compañía produjo 41.500 toneladas de cobre fino, 19.100 onzas de oro y 122.500 onzas de plata.

    Sin embargo, parte importante de la producción que informa Pucobre proviene del procesamiento de mineral de terceros, con un poder de compra regional.

    En el primer semestre del 2026, produjo 21.600 toneladas de cobre, 0,6% más que en 2025. Pero los ingresos operacionales de la firma saltaron 37,4% a US$318,8 millones, gracias al alza del precio del cobre y a mayores ventas y precios del oro y la plata.

    Aunque las acciones de Pucobre en Bolsa de Santiago cayeron un 2,35% el pasado jueves, durante la mañana de este lunes subían en la misma proporción para situarse en $17.400, mientras el precio del cobre se alzaba un 1,78% en la Bolsa de Metales de Londres a US$6,708 la libra.

    Con su cotización actual, Pucobre tiene una valorización bursátil de US$2.169 millones, cuatro veces más que hace un lustro, gracias al incremento experimentado por el precio global del metal rojo.

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