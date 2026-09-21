Expresidente Gabriel Boric participará en el festival Muda en conversatorio sobre la democracia

El expresidente Gabriel Boric participará el próximo domingo 4 de octubre en el festival Muda, instancia artística y cultural centrada en los derechos humanos y que se desarrollara en el Parque Estadio Nacional ese fin de semana.

Según detalló la organización del evento, el exmandatario formará parte en la llamada Carpa del Pensamiento, instancia que reunirá a distintos intelectuales, escritores, académicos y representantes de organizaciones de derechos humanos.

Entre los invitados a la instancia se encuentran cuatro premios nacionales: el sociólogo Manuel Antonio Garretón, la escritora Diamela Eltit, la periodista y académica Faride Zerán y periodista Mónica González

“ La participación del expresidente se da en el marco de un espacio para conversar, pensar y debatir sobre la democracia, la memoria y los desafíos de la sociedad contemporánea ”, señalaron desde la organización.

“La democracia necesita espacios de encuentro y diálogo, y esta Carpa del Pensamiento nace precisamente con ese espíritu: reunir distintas voces, generaciones y miradas en torno a temas que siguen siendo fundamentales para nuestra sociedad”, explicó de la instancia el presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organizadora de MUDA y vocero del festival, Marcelo Acevedo.

Festival Muda

El evento se desarrollará el próximo 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional, y considera la participación de cerca de 40 bandas y solistas nacionales e internacionales en tres escenarios, entre los que se encuentran Álex Anwandter, Candelabro, Ana Tijoux, Hesse Kassel y CAF.

También contará con la ya mencionada Carpa del Pensamiento y otras instancias como la Carpa Andrés Pérez, dedicada a las artes escénicas; Memoria Activa, con emprendimientos y activaciones vinculadas a la memoria; Sabores con Memoria, que reunirá gastronomía patrimonial; y un sector especialmente destinado a niñas, niños y familias.

El festival en un momento vio en peligro su realización al coincidir sus fechas originales (16 y 17 de octubre) con la realización del concierto de BTS en el Estadio Nacional. Sin embargo, se logró acordar adelantar su realización.