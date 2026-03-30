El festival MUDA emplaza a la ministra Duco por tope de fechas con BTS y dicen que no se moverán de lugar

Organización del festival MUDA emplaza a la ministra Duco por tope de fechas con BTS y dicen que no se moverán de lugar

El anuncio de BTS en el Estadio Nacional no dejó a nadie indiferente, especialmente a la organización del festival MUDA. La confirmación del recinto levantó polvo por el tope de fechas el 16 y 17 de octubre. La banda coreana se espera que ocupe el coliseo central, mientras que el show dedicado a los derechos humanos está planificado para montarse en el Parque Estadio Nacional. Ambos en las mismas jornadas y podrían totalizar más de 100 mil personas.

Un comunicado de Estadio Memoria, organizador de MUDA, explica que se enteraron del choque de fechas por la prensa. “Si es así, celebramos que Chile reciba a una banda global como BTS, cuyos valores dialogan con los de MUDA. Sin embargo, nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno considerando la magnitud de ambos eventos y las instancias de coordinación ya sostenidas”.

En la misma línea aclararon que ambos eventos se llevarían a cabo y pidieron que el Gobierno estuviera “a la altura”. “Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional. Un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto por los equipos, artistas y públicos involucrados”, finalizan.

La fanaticada de BTS se hizo sentir en los comentarios de la publicación con opiniones mixtas al respecto: desde personas que pedían cambio de fechas hasta otros que apostaban por un funcionamiento coordinado.

La cuenta @btsoficialchile comentó: “Esperamos que las autoridades tomen las medidas necesarias para asegurar a ambos eventos un óptimo funcionamiento y una experiencia segura para todos los participantes”.

En conversación con Culto, Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, expresó la molestia porque la organización no fue tomada en cuenta para la decisión. “Es una descoordinación muy grande del Ministerio del Deporte y la ministra Natalia Duco, considerando la magnitud de ambos eventos y las instancias de coordinación ya sostenidas con el administrador del Estadio Nacional”, manifiesta.

“No nos hicieron parte de la decisión que tomaron de llevar adelante ambos eventos el mismo día. Y justamente por eso nos parece preocupante, porque estamos hablando de dos eventos de gran escala, con planificación de más de un año, que no pueden estar sujetos a este nivel de descoordinación. Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional”, continúa.

Sobre una posible coordinación de los eventos, Marcelo Acevedo recalcó: “Creemos que un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto por los equipos, artistas y públicos involucrados. Esperamos que el Ministerio del Deporte y la ministra Natalia Duco estén a la altura de ese desafío”.

Además, el presidente de Estadio Memoria señaló que están abiertos a soluciones creativas si el Gobierno ofrece garantías de que ambos eventos ocurran sin problemas. Pero que la fecha y el recinto no serán cambiados. “Hay que tener presente que MUDA será el principal evento cultural del 2026 dedicado a la memoria y los derechos humanos. Es un evento solidario cuya recaudación apoyará a diversos Sitios de Memoria que no tienen financiamiento del Estado (...) No nos haremos cargo del costo de la descoordinación del Ministerio del Deporte y la ministra Duco”, afirma.

Traslado y tope

El Festival MUDA es un evento que busca dinero para apoyar el trabajo de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de diversos Sitios de Memoria a lo largo del país. De ellos existen 1.132, de los que solo un 1% tiene financiamiento estatal, según datos de la organización. Para las jornadas, se confirmaron artistas como Ana Tijoux, Nano Stern, Inti-Illimani, Javiera Mena, entre otros. En febrero, debido al crecimiento de la celebración, la organización decidió trasladar sus fechas del 1 de marzo al 16 y 17 octubre en el Parque Estadio Nacional.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

Las fechas coincidían con la visita de BTS a Chile. El periplo de la banda marca el regreso de la agrupación después de cuatro años de pausa musical, porque sus integrantes se encontraban haciendo el servicio militar. Por eso, el concierto se marcaba en los calendarios como una de las fechas más importantes del país.

En enero, la banda había anunciado que el recorrido llegaría a Chile el 16 y 17 de octubre. Por lo que, cuando MUDA dio a conocer el cambio de fecha y, en consecuencia, su tope, comenzaron las fricciones. Al día siguiente del anuncio, la organización de MUDA realizó una publicación por Instagram para calmar a la fanaticada del grupo de k-pop. “Dos eventos que creen en la memoria y los derechos humanos”, enuncia el escrito.

Consultados por Culto, desde la administración del Estadio Nacional dicen que por ahora no responderán preguntas relativas a este tema.