La UC acelera la negociación para retener a Fernando Zuqui

Fernando Zuqui se ha convertido en una pieza relevante en Universidad Católica. Su rendimiento, sobre todo en la Copa Libertadores, significó que Cruzados iniciara las tratativas para extender la permanencia del volante. El argentino termina contrato el 30 de junio de 2026.

El mediocampista regresó a las canchas el 25 de marzo, en el partido ante Ñublense por la Copa de la Liga, luego de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha anterior, que lo mantuvo fuera durante casi nueve meses. Desde entonces, recuperó espacio en la formación titular para Daniel Garnero y volvió a tener protagonismo.

Desde su retorno, Zuqui ha sido titular en siete encuentros y en otros cuatro ingresó desde el banco. Su presencia se volvió especialmente importante en la campaña de la UC en la Copa Libertadores, torneo en el que el equipo se mantiene como líder de su grupo y con opciones concretas de clasificar a la siguiente ronda.

Es el propio jugador quien reconoce a El Deportivo que la UC ya inició conversaciones para asegurar su continuidad. Las tratativas ya comenzaron entre ambas partes. “Estamos en charlas. Los dirigentes comenzaron a hablar con mi representante. El contrato termina ahora y debemos ver cómo avanza todo”, explica Zuqui.

En esa línea, el futbolista de 34 años aborda el momento que atraviesa el equipo: “Estoy contento. La lesión duró harto tiempo, pero ya volví. Hoy estamos punteros en la Copa Libertadores, pero necesitamos ganar el próximo partido de local y después hay que ir a La Bombonera. Tenemos la energía necesaria para disputar esos encuentros”.

Zuqui ha sido clave en la campaña de la UC en la Copa Libertadores. Pablo Vásquez R.

También se refiere a la obligación competitiva que existe en Universidad Católica. “Sabemos que defendemos el escudo de un club tan grande que amerita ser competitivo en todos los torneos. Lo que queremos es ser campeón”, comenta.

Zuqui asumió un rol de líder en el vestuario. Incluso se han difundido videos donde da la arenga previa a los encuentros. El transandino es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel y así ha ejercido su liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha. “Es la forma en la que siempre viví el fútbol. Trato de dar lo mejor de mí. Desde que volví me entreno y me preparo para jugar”, afirma.

Su nivel después de la lesión también ha sido valorado internamente por el cuerpo técnico y la dirigencia. El volante recuperó continuidad rápidamente y ha respondido en partidos de alta exigencia, aportando equilibrio, salida y temple en momentos claves en el contexto internacional.

En la UC entienden que el mediocampista puede seguir siendo un futbolista importante dentro de la estructura del plantel, especialmente considerando el calendario que afronta el equipo, con participación internacional practicamente asegurada para el segundo semestre, más allá de si es en la Copa Libertadores o terminan en la Copa Sudamericana.