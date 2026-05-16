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    Republicanos lidera último cálculo de aportes fiscales a partidos

    La colectividad fundada por el Presidente Kast fue la más favorecida tras la última elección parlamentaria, que es la que se utiliza de base para el cálculo de las cuotas de la plata que el Estado les entrega para su funcionamiento.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El Servicio Electoral (Servel). Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Se podría decir que para los partidos políticos durante estos días “cantó Gardel”, pues ya comenzó a distribuirse una nueva cuota de los aportes que el Estado hace a las colectividades políticas legalmente constituidas en base a cálculos de la última elección de representantes a la Cámara de Diputadas y Diputados.

    En total, son $ 14.877.496.046 a repartir entre los partidos que están inscritos a nivel nacional y que cuentan con representación parlamentaria. Según la resolución 134 del Servicio Electoral (Servel) -entidad a cargo de la entrega de aportes-, corresponde un total de $ 3.719.374.012 trimestrales a repartir entre 14 colectividades. Para el ciclo pasado, los 6.237.178 de votos significaron $9.585.706.804 a repartir.

    El Partido Republicano.

    Cabe mencionar que los pagos no corren en paralelo al año calendario. De hecho, la primera cuota pagada este 2026 corresponde a la última del ciclo electoral pasado. Por ende, el dinero que se está entregando por estos días a los partidos corresponde a la primera cuota de los $ 14,8 mil millones a repartir calculados para este primer año del nuevo ciclo electoral, cuya última cuota se entregará el primer trimestre de 2027. Dicho en otras palabras, el dinero que se está depositando a las colectividades es proporcional a la actual fotografía de la Cámara, donde el Partido Republicano fue el más favorecido con el voto ciudadano.

    La Ley 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos establece que dichas platas son para funcionamiento administrativo de los partidos, con gastos como pagos de funcionarios, arriendos o gastos de oficina, entre otros. Las platas se calculan en base a la cantidad de votos obtenidos por cada partido, por un valor de 0,04 UF por cada voto. El Servel consideró el valor de la UF en $ 39.690,68, lo que equivale a $ 1.587 por voto.

    En estos comicios -con voto obligatorio- la participación llegó a 10.718.031, pero según la ley, el Servel debió aplicar un umbral máximo de 9.370.900 votos. Además, para el cálculo se considera la distribución en regiones de los partidos, y que las colectividades deban tener su balance contable aprobado antes de recibir el dinero. En febrero, por ejemplo, el Servel le había rechazado el balance a 14 de los 24 partidos (no todos tienen representación en la Cámara), los que tenían tiempo para subsanar las observaciones. De hecho, varias colectividades ya han ido regularizando su situación. Además, algunos de los partidos que se iban a disolver -como Evópoli- lograron revertir esta decisión ante la justicia electoral, por lo que de igual manera están en condiciones de recibir estas platas.

    El Partido Nacional Libertario. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los que lideran

    Lógicamente, los partidos que mayor representación parlamentaria lograron son los que más platas obtendrán. De esta forma, el Partido Republicano, donde militaba el Presidente José Antonio Kast, es el que recibirá la cuota más grande de las 14 colectividades que obtienen dinero en esta pasada: un total de $ 516.703.648 por cuota, lo que implica que al ser cuatro cuotas recibirán en el plazo de un año más de $ 2 mil millones.

    En segundo lugar figura el Partido de la Gente (PDG), del excandidato presidencial Franco Parisi, que obtendrá en su primera cuota $ 471.494.618. Ello también los sitúa con una cifra cercana a los $ 2 mil millones en un año.

    Después aparece la UDI, con $ 344.909.137 por cuota; luego RN, con $ 336.152.985, y el Frente Amplio, con $ 316.524.711.

    El Partido de la Gente (PDG).

    Más abajo aparece el Partido Nacional Libertario, colectividad nueva del exdiputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser, que en su primera cuota obtendrá $ 274.928.368. Más atrás está el PS, con una cuota de $ 244.711.161 y después el PC con $ 229.284.984.

    Tras ellos está el FRVS, con un monto de $ 203.251.060 por cuota y después la DC, con $ 201.955.786. Tras ellos está el PPD, con $ 194.164.034, y luego el partido de derecha liberal Evópoli, con un total de $ 145.420.818. En penúltimo lugar está el Partido Radical, con una glosa de $ 127.612.025, y en última posición el Partido Liberal, con $ 112.260.677.

    El último cálculo de aportes fiscales puede ser comparado con el ciclo anterior. En esa oportunidad lideró RN con cuotas de $ 280.619.592, seguido por la UDI con $ 279.089.385, luego los republicanos con $ 268.153.829 y el PDG con $ 254.023.904. En la práctica, ello implica que los republicanos casi doblaron lo que les toca recibir y pasaron al tope del podio.

    La ley contempla, además, que esas platas pueden ser usadas para otras cosas, como pago de deudas, formación de militantes, difusión de principios e ideas, además del diseño de políticas públicas.

    Obligatoriamente un 10% de esas platas deben ser destinadas a “fomentar la participación política de las mujeres”, según establece la normativa. Luego de ello, el Servel exige a los partidos rendir esos gastos al Estado y acreditar cómo se usaron, lo que implica que obligatoriamente deban llevar un libro contable de ingresos y gastos.

    Más sobre:Partidos PolíticosAportes fiscalesServel

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