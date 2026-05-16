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    Política

    La contraofensiva con que Jadue busca su revancha

    Tras quedar solo con arresto domiciliario nocturno, el otrora alcalde de Recoleta retomó su vida como militante activo del PC, pese a que formalmente no integra las filas del partido. Su revival ha estado marcado por su disputa con exministros PC, giras relámpago a regiones y la publicación de sus libros.

     

    “No hicieron nada por mí”. Hace un mes, en el último pleno del comité central del Partido Comunista, Daniel Jadue se defendió ante la dirigencia de la colectividad y demostró que estaba de vuelta a su rol como militante activo.

    El exalcalde de Recoleta lanzó esa ofensiva aludiendo a los exministros de la tienda que formaron parte del gobierno: Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo, quienes en enero hicieron un reclamo por escrito al partido por haberlos acusado de ser parte de una “persecución judicial” en el marco del caso Farmacias Populares, por el que estuvo con medidas cautelares por estafa, cohecho, delito concursal y fraude al Fisco.

    El exministro de Justicia Jaime Gajardo no lo dejó pasar. Pidió la palabra y le respondió: “Bajo ninguna circunstancia correspondía que hiciéramos algo”, en alusión al respeto por la separación de poderes del Estado.

    La nueva arremetida de Jadue sorprendió a los presentes y dejó en claro que el excandidato presidencial del partido busca remarcar terreno en la colectividad de la hoz y el martillo.

    Luego de que a fines de febrero la justicia le modificara las medidas cautelares y quedara solo con arresto domiciliario nocturno por el caso Farmacias Populares, el exedil -pese a no ser formalmente un militante- participa activamente de la comisión política del PC e inició un despliegue que busca reposicionar su liderazgo en regiones.

    En ese marco, el exalcalde de Recoleta activó una rutina que considera viajes relámpago por el día para regresar a cumplir con su arresto domiciliario. Busca contacto presencial con las bases de la colectividad, a quienes les presenta sus libros y les plantea sus ideas.

    El “comeback” de Jadue a la militancia activa ha dejado preocupado a más de un dirigente. Algunos están seguros de que busca allanar su camino para una futura candidatura a la Gobernación Regional de la Metropolitana que hoy lidera Claudio Orrego o, incluso, para competir por la senatorial en la RM, pese a que hoy la representante de la colectividad que tiene ese cupo es Claudia Pascual.

    Los cercanos al exalcalde niegan rotundamente esta idea y afirman que hoy no tiene una aspiración electoral. De hecho, argumentan que tampoco tenía la aspiración de ser candidato a diputado por el distrito 9 (candidatura que se cayó por su situación judicial), sino su nombre surgió en el marco de una discusión del comité central.

    Un dato de la realidad es que el exalcalde de Recoleta no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular mientras no termine su proceso judicial.

    Entre libros, viajes “flash” y posiciones duras

    Ahora que tiene libertad de movimiento, Jadue compatibiliza su actividad profesional como arquitecto con su labor como militante no formal.

    En ese marco, cuando tiene un espacio viaja a regiones para exponer sobre los libros que ha escrito en los últimos meses y sobre otros textos de su interés.

    El pasado 25 de abril fue a reunirse con el comunal de Concepción del PC y aprovechó de presentar el libro “Marco Rubio, un mitómano incontrolable”, de Hedelberto López, sobre el actual secretario de Estado de Washington.

    El 7 de mayo hizo otro viaje relámpago, pero esa vez se trasladó a El Tabo a presentar su escrito “Recoleta, un rojo amanecer”, que reseña su gestión en dicho municipio.

    Los otros textos que publicará Jadue son “Sin máscaras: los cien años de Fanon y la urgencia de una nueva izquierda”, sobre los 100 años del filósofo francés, Frantz Fanon, y “Salir de la barbarie: una relectura de Rosa Luxemburgo para nuestro tiempo”, sobre la histórica figura de movimiento socialista europeo previo a la Gran Guerra.

    En las próximas semanas irá a Talca y Vallenar. En sus labores partidarias ha sido apoyado por su círculo de confianza, que conforman principalmente su exjefa de gabinete Soledad Concha, el histórico PC Juan Andrés Lagos y el músico de Inti Illimani Jorge Coulón.

    Más allá de la discusión que tuvo con Gajardo en el último comité central, Jadue no ha protagonizado más encontrones en la comisión política del PC, instancia de toma de decisiones donde también están Vallejo y Jeannette Jara.

    En la dirección también han intentado dar por cerrado el proceso en su contra por la carta que enviaron a la dirección los exministros de Boric, algo que no convence a los promotores de la misiva. El tema es que, al no ser militante formal, Jadue no puede ser castigado, lo que contradice su estatus de participante activo de la política interna del partido, donde sigue defendiendo las posiciones más duras.

    Más sobre:Daniel JaduePCJaduePartido Comunista

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