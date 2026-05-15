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    Política

    Kast cierra gira por Atacama con dura crítica a gestión carcelaria de Boric e insiste en idea de modificar ex Punta Peuco

    El Mandatario, en un punto de prensa desde el Aeropuerto Desierto de Atacama, además abordó la preocupación de la ministra de Salud por la indicación a recintos asistenciales de reportar a migrantes irregulares.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Con una dura crítica al gobierno del exmandatario Gabriel Boric cerró su gira por la Región de Atacama el Presidente José Antonio Kast.

    En concreto, el Mandatario cuestionó la gestión en materia carcelaria de la administración anterior y, en específico, la modificación que hizo en 2025 al ahora expenal Punta Peuco, al convertirla en una recinto penitenciario común, terminando con los beneficios para exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura.

    Así, el Jefe de Estado reforzó su apertura a retrotraer los cambios efectuados por su antecesor en el recinto carcelario de Til Til, que hoy además acoge a reos comunes, una idea de la que dio cuenta este jueves en un diálogo ciudadano en el marco de la actividad denominada “Presidente Presente”.

    La postura del gobierno fue reafirmada en horas de la mañana además por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, al señalar que dicha modificación será materia de revisión.

    Desde el Aeropuerto Desierto de Atacama, el Presidente señaló: “Nosotros en términos generales lo que hemos señalado, y lo que yo señalé ayer, es que estamos en un proceso de reordenamiento, de ordenamiento de todo el sistema carcelario y penitenciario. También señalé ayer que había una nueva ley que traspasaba la institución de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Es un proceso que está avanzando y que las cárceles tienen que cumplir estándares mínimos de seguridad y de ubicación de las distintas personas que cumplen condenas”, dijo el Jefe de Estado.

    Kast planteó que “una persona cuando ya cumple condena también merece que se respeten sus derechos. Y claramente yo no comparto la medida que tomó el presidente Boric. Pero está dentro de todo lo que es el reordenamiento del funcionamiento del Estado”.

    Para avanzar en su idea de devolver a Punta Peuco la calidad que poseía previo a la modificación en la era Boric, apuntó a la facultad que le entrega el reglamento penitenciario.

    “Los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación y que personas que tienen condenas por distinta índole puedan ser separados. Por eso existe, por ejemplo, Capitán Yáber, para poder atender a un tipo de delitos que cometen algunas personas. Existen las cárceles de máxima seguridad y también existen cárceles como las que se crearon durante gobiernos anteriores. Y que el presidente Boric decidió cambiar el régimen”, enfatizó.

    Y luego agregó: “Yo no comparto muchas de las decisiones que tomó el presidente Boric en temas carcelarios. No compartí cuando hizo una pseudo inauguración de la cárcel La Laguna. Ustedes saben que se hizo una inauguración de la cárcel La Laguna y tuvo bastante tiempo sin internos. O sea, sin personas cumpliendo condenas y se fue habilitando de a poco. Yo no habría hecho eso. Y por eso digo que en temas carcelarios, en temas de políticas penitenciarias, no comparto varias de las medidas que tomó el presidente Boric y algunas de esas van a cambiar”.

    Preocupación de Chomali

    El Mandatario también abordó la preocupación manifestada por la ministra de Salud, May Chomali, que se mostró contraria a la indicación realizada por el gobierno de que los recintos asistenciales públicos o privados -además de escuelas- deban entregar antecedentes migratorios de pacientes a Migraciones o la Contraloría.

    Requerido por estas diferencias al interior del Ejecutivo, Kast destacó que “los derechos de los pacientes están muy bien resguardados”.

    “Nosotros no estamos y nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia, como lo hemos señalado siempre, y en eso yo comparto plenamente la preocupación de la ministra de atender a las personas que tengan alguna enfermedad, alguna urgencia, eso siempre va a ocurrir”, afirmó.

    Con todo, apuntó que “cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, necesitamos algún grado de alerta, no para no atenderlo, sino porque, de nuevo, en el mismo sentido del orden que requerimos en nuestro país, tenemos que ir teniendo información sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie”.

    “Nosotros tenemos que ir velando porque todas las personas en Chile se vayan identificando. Esto también podríamos hacerlo de una manera distinta sin pasar a llevar ninguna ley de pacientes, porque yo en esto comparto con la ministra, y no está en la indicación de esa manera”, reforzó.

    En su respuesta, Kast planteó que otra medida podría ser el restablecimiento de presencia policial en los servicios de salud.

    “Nosotros lo que buscamos es que la situación se ordene y que sepamos quiénes están en Chile. Y vamos a ir paso a paso avanzando. En algunas materias, si existen dudas, las vamos a aclarar. Si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver. Lo importante es la meta a la cual queremos llegar, que es el orden en nuestra patria y que las personas que han ingresado irregularmente tengan claro que van a tener que abandonar el país y volver a solicitar la entrada, si es que están en condiciones de hacerlo, para entrar por la puerta”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricPunta PeucoGendarmería

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