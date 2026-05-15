Los 65 días de Boric fuera de La Moneda: los pasos del expresidente que se reconoce “sin agenda concreta”

Valparaiso, 11 de marzo 2026 El ex presidente Gabriel Boric se retira del Congreso Nacional luego de la ceremonia de cambio de mando presidencial Manuel Lema/ Aton Chile

Ha ido al estadio a ver a Universidad Católica, a ver jugar basketball a su pareja, al concierto de Mon Laferte, centros de lectura de poesía e incluso ha retomado su vida como militante en el Frente Amplio. A 65 días de abandonar el poder, el expresidente Gabriel Boric ha pasado a una nueva etapa de vida junto a Paula Carrasco y su pequeña hija Violeta.

Santiago 13 de mayo 2026. El expresidente Boric participó en la presentación del libro "La política se metió conmigo" sobre la vida de Carolina Tohá. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El expresidente frenteamplista combina su vida ciudadana sin dejar de lado la contingencia política del país. Mira de reojo la instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast y la discusión de su megaproyecto de reconstrucción nacional. Y también la discusión del FA sobre su rol en la nueva oposición.

El mandatario anda libre, “sin una agenda concreta”, como él mismo lo ha dicho. A dos meses de dejar La Moneda aún no ha decidido el rubro al que se dedicará su oficina, que por ahora se ha ceñido a manejar su agenda al interior del país y, sobre todo, a canalizar sus invitaciones y viajes al extranjero.

Así lo definió el propio exmandatario en su participación como expositor del libro de su exministra del Interior, Carolina Tohá -”La política se metió conmigo”-, el miércoles pasado: “Yo en estos momentos estoy en una serie de conversaciones y discusiones, sin una agenda concreta, con gente de distintas generaciones que cumplieron diferentes roles en Chile, no solo desde la política, sino que desde otros espacios”.

El listado de personas con las que Boric se ha reunido es extenso. A ellos los recibe, principalmente, en la oficina de la fundación que estrenó hace dos meses en el barrio Bellavista. Allí lo acompañan habitualmente su mano derecha en esta nueva etapa, Antonia Illanes, y su jefa de comunicaciones, Nicole Vergara.

Allí, por ejemplo, ha recibido a algunos de sus exministros, como Carlos Montes (PS), de Vivienda, a cuyo cumpleaños asistió y con quien ha conversado sobre el futuro de la izquierda y centroizquierda.

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, y el exministro Máximo Pacheco han sido otras de las figuras políticas y ligadas a la contingencia con las que se ha reunido el expresidente Gabriel Boric en su oficina, con quienes ha podido abordar temas coyunturales sobre el sector político al que representan.

Parte de sus reflexiones también las ha canalizado por medio de su participación en la Unidad Congresal (UCON) del Frente Amplio, colectividad en la que retomó su militancia activa para compartir sus ideas en el proceso por el que está pasando la tienda que hoy lidera Constanza Martínez.

Allí ha concurrido a las tres sesiones en San Miguel, comuna donde arrienda un departamento temporal, ubicado cerca de la casa que se compró, en la misma comuna, para vivir con su familia.

Uno de los temas que ha seguido de cerca es la tramitación del megaproyecto económico de José Antonio Kast, donde ha llegado a solicitar insumos para analizar el tema.

“Fuera de la caja”

En su oficina de Bellavista, Boric también ha hablado con personas que no integraron su gobierno, pero que sí son referentes del sector, como el sociólogo Eugenio Tironi, a quién invitó a conocer su oficina. Quienes supieron de ese intercambio aseguran que no hablaron de política, sino de la vida. Y el expresidente compartió algunas reflexiones sobre la violencia en las escuelas, lo que está ocurriendo en el mundo e innovación de nuevas tecnologías.

“Su idea es conversar con gente fuera de la caja”, dicen cercanos a él sobre su interés por las nuevas tecnologías, faceta que reforzó en su paso por la Presidencia, mediante actividades dentro de Chile y giras internacionales a Karnataka -considerada como la “Silicon Valley de India”- y Seúl, en Corea del Sur. En esos periplos en el extranjero estuvo acompañado por Pablo Zamora, otrora fundador de NotCo y figura que se ha acercado como consejero del exmandatario en estos temas.

Fuera del mundo político, Boric ha intentado conversar también sobre el mundo cultural, para también “abrir su perspectiva” en ese sentido. “Se está insumando en distintos temas”, dicen quienes han hablado habitualmente con él tras dejar el poder.

Intensa agenda internacional

Hace una semana, Boric también recibió en su oficina a legisladores argentinos encabezados por Leandro Santoro, opositor del gobierno de Javier Milei.

La cita la coordinó el exembajador de su administración en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, quien también concurrió al encuentro.

Conocedores de la reunión afirman que Boric se mostró, principalmente, en una actitud de escucha e hizo distintas preguntas sobre la contingencia del país trasandino, tanto en temas económicos como en materias políticas.

Dentro de sus reuniones más políticas algo inevitable son sus reflexiones sobre su paso de cuatro años por el poder. Allí, una de las autocríticas que suele reiterar -lo ha hecho recurrentemente en sus apariciones públicas- es su mala evaluación de los procesos constitucionales que él promovió y que marcaron el inicio de su gestión.

Santoro no es el único político extranjero con el que se ha reunido. De hecho, en abril tuvo su primera gira fuera de Chile como expresidente, cuando viajó a Barcelona. Allí coincidió con otros líderes de la izquierda del mundo, como Claudia Sheinbaum (México) y Pedro Sánchez (España), en el marco del evento que él empujó en su paso por la Presidencia, denominado “Democracia Siempre”.

Durante su paso por Barcelona Boric participó de distintos foros, así como también aprovechó de conversar con figuras de su interés. Por ejemplo, asistió como parte del público a la exposición del economista francés Gabriel Hojman, promotor de subir los impuestos a los superricos del mundo.

A él, desde el público, le preguntó los alcances de la medida y conversó con él en privado tras el término de la actividad.

Ahora, el expresidente retomará su agenda internacional. Este sábado, sin ir más lejos, partirá a Europa otra vez, por cerca de dos semanas, para participar en el “Berlín Forum Global Cooperation 2026″. Luego de eso irá al “Hay Festival” de Gales y culminará su periplo por Europa con un encuentro en la “British Library”, en Londres, Inglaterra.

La segunda gira, que tendrá a Boric fuera por más de dos semanas, terminará el próximo 3 de junio, fecha en la que pretende regresar al país.