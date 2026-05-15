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    Diputados versus senadores: la pugna en la DC por la megarreforma de Kast

    Si bien la iniciativa de Reconstrucción Nacional -como fue denominada por el Ejecutivo- sólo ha sido tramitada por la Cámara baja, los senadores ya fijaron una postura frente al proyecto: rechazar la idea de legislar. Los diputados, en cambio, han mostrado flexibilidad táctica manteniendo un canal de diálogo con La Moneda.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Democracia Cristiana

    Será el próximo martes, en las inmediaciones del Congreso Nacional de Valparaíso, donde las principales autoridades de la Democracia Cristiana se verán las caras por primera vez.

    Ahí, el presidente nacional de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, se congregará con las bancadas de senadores y diputados de la falange con un único objetivo: aunar posturar entre los dos bloques parlamentarios de la tienda en la megarreforma del gobierno, que está ad portas de ser votada en la sala de la Cámara.

    Si bien la iniciativa de Reconstrucción Nacional -como fue denominada por el Ejecutivo- sólo ha sido tramitada por la Cámara baja, los senadores ya fijaron una postura frente al proyecto: rechazar la idea de legislar.

    “Los tres de la DC no estamos disponibles para votar a favor de la idea de legislar. Yo estimo que eso es lo que hemos venido planteando (votar en contra)”, afirmó esta semana el senador Francisco Huenchumilla en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera.

    Francisco Huenchumilla.

    Consultado al respecto, el senador Iván Flores se mostró escéptico de que pueda haber un acuerdo entre las dos bancadas parlamentarias del partido. Junto con ello, refrendó la posición de Huenchumilla.

    “Esta va a ser la primera reunión que vamos a tener, por lo tanto no sé qué tan firmes puedan ser en una u otra posición los colegas diputados. Lo que sí sabemos es que los senadores no estamos por aprobar un proyecto que traspasó una serie de líneas rojas de desigualdad”, señaló Flores.

    Valparaiso, 13 de mayo 2025 el senador Ivan Flores durante la Comision de Salud Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La jefa del comité de senadores que agrupa a la DC, Yasna Provoste, ya había hecho la advertencia semanas atrás y le mandó un mensaje a los diputados de su partido.

    “Si fuera diputada y me lo presentaran así tal cual como está hoy día, votaría absolutamente en contra (de la idea de legislar). Es una reforma tributaria encubierta”, señaló en CNN.

    Valparaiso, 5 de noviembre 2025 Yasna Provoste durante la comision de Educacion en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La flexibilidad de los diputados

    El diputado Héctor Barría si bien desdramatizó las diferencias, lanzó una crítica velada hacia los senadores de su colectividad. “Es natural que existan diferentes puntos de vista, pero nosotros tenemos que tener siempre la capacidad de trabajar a las personas a quienes representamos y no solamente atrincherarnos en un mundo o en una política nacional polarizada”, señaló.

    Y añadió: “Soy de los que aspira a que tengamos una misma posición, una postura que no rompa el diálogo”.

    Valparaiso, 14 de mayo 2025 Hector Barria en punto de prensa de diputados de la bancada DC Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La idea de “no atrincherarse” ha sido la táctica de los diputados de la DC, quienes si bien no han abrazado por completo la megarreforma del gobierno, sí han mostrado sañales de allanarse a un diálogo con La Moneda.

    De partida, el lunes de la semana pasada fueron recibidos por los ministros Claudio Alvarado (Interior) y Jorge Quiroz (Hacienda) en Palacio.

    Los diálogos entre el Ejecutivo y los diputados continuaron en el Congreso en Valparaíso. Además de conversaciones de carácter informal que han tenido con representantes de gobierno, el miércoles sostuvieron un desayuno con el jefe de la billetera fiscal.

    “Lo que hemos hecho es mantener nuestro espíritu dialogante, conversando sin tanto show y haciendo cosas bastante más responsables”, dijo Ortiz.

    Además, aseguró que en materia de “invariabilidad tributaria”, el Ejecutivo pretendía instalar para nuevos inversionistas por un plazo de 25 años, se abrían a bajarlo a 20 años. “Nosotros pedimos la posibilidad de 15 años (...). Es un avance, porque era uno de los puntos en los cuales el gobierno no estaba dando su brazo a torcer”, indicó.

    El legislador dijo que nos han asegurado que el Fondo Común Municipal “no se va a tocar”, gracias a “una compensación para los municipios de nuestro país”.

    Luego, en la votación de la idea de legislar en la comisión de Hacienda, la diputada Priscila Castillo (DC) -quien tiene asiento permanentente en este espacio legislativo clave- aseguró que su abstención era una “señal de diálogo”, pues el canal de comunicación de la bancada con La Moneda sigue abierto.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaDemocracia CristianaLa Tercera PMCámara de DiputadosSenado

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