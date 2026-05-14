En medio del océano Pacífico, las islas Galápagos operan simultáneamente como una cápsula del tiempo y un laboratorio a cielo abierto. Es un territorio fascinante para la ciencia donde especies únicas conviven en un ecosistema que, durante siglos, ha moldeado nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Fue allí donde las observaciones del naturalista inglés Charles Darwin sentaron las bases para entender la evolución, y es ese mismo entorno el que hoy sirve de punto de partida para un nuevo cruce entre conservación y diseño industrial.

Se trata de la más reciente colección de G-SHOCK, desarrollada en colaboración con la Charles Darwin Foundation. En esta, su cuarta alianza, la firma japonesa ha tomado como base el modelo GA-B2100 para proponer una mirada distinta: alejar el foco de las narrativas estrictamente urbanas para convertir cada reloj en una referencia documental a las especies que habitan el archipiélago ecuatoriano.

Vida silvestre en la muñeca

G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

El ejercicio de traducción del ecosistema al diseño es metódico. Uno de los modelos de la colección toma su identidad visual del cangrejo rojo de roca, un habitante característico de las costas volcánicas de la región. Su presencia se refleja en un audaz esquema de colores que combina el rojo y el naranja, mientras que una discreta ilustración del crustáceo -levantando sus tenazas- se asoma en la manecilla indicadora y en el sujetador de la correa. Como apunte geográfico, el dial incorpora la silueta del archipiélago.

Un segundo diseño dirige la mirada al albatros de Galápagos. El ave, una de las más imponentes de la zona y capaz de alcanzar una envergadura superior a los dos metros, es homenajeada a través de líneas sutiles que emulan su elegante planeo sobre las corrientes de aire. El conjunto se remata con detalles amarillos que evocan la tonalidad de su pico.

El espectro de la colección se amplía para incluir referencias a otras especies endémicas del lugar, como la iguana marina -el único reptil de su tipo en el mundo adaptado para alimentarse en el océano- y el pingüino de Galápagos, una rareza biológica que sobrevive en aguas tropicales muy cerca de la línea ecuatorial.

Especificaciones técnicas y materiales renovables

G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

Más allá de la narrativa estética y el homenaje a la fauna, los relojes conservan la arquitectura técnica que define a la línea GA-B2100.

Entre sus prestaciones destacan la conectividad Bluetooth para sincronización rápida y precisa con smartphones, el sistema Tough Solar, una tecnología de carga que se alimenta tanto de luz natural como artificial, optimizando la autonomía del equipo, y el uso de materiales sustentables. Los componentes principales están fabricados con resina de origen biológico, producida a partir de recursos renovables, en sintonía con el mensaje ecológico de la serie.

Desde 1959, la Charles Darwin Foundation desarrolla investigación científica y programas de conservación en la zona. A través de esta cuarta alianza, el diseño se transforma en un vehículo para acercar al público a la biodiversidad del lugar, funcionando como un recordatorio utilitario sobre el valor y la preservación de uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta.

Esta colección especial y otros modelos de G-SHOCK están disponibles en www.sometimes.cl, kioskos Casio y tiendas especializadas.