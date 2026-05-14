Cuándo empieza el Mundial de Fútbol 2026 y dónde ver los partidos en vivo

Cuándo empieza el Mundial de Fútbol y dónde ver los partidos en vivo. Foto referencial

Los fanáticos del balompié preparan la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026, que en esta ocasión tendrá sede conjunta en Canadá, México y Estados Unidos.

Se trata de una cita global presentada como la más grande de la historia, al considerar la participación de 48 selecciones, en 104 partidos, a desarrollar a lo largo de 16 ciudades, según resume el sitio de la FIFA.

El evento mundialero comenzará el jueves 11 de junio, donde Argentina defenderá el título tras vencer a Francia en la final de la Copa del Mundo 2022.

De acuerdo al formato anunciado para este año, el Mundial tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

En tanto, la final se desarrollará durante el día domingo 19 de julio y las selecciones que se instalen en la definición habrán jugado ocho partidos, uno más que en la edición pasada.

Fase de grupos del Mundial 2026. Foto: FIFA

Dónde ver el Mundial 2026

Se confirmó que gran parte de los partidos del Mundial de Fútbol 2026 tienen transmisión confirmada en el canal ESPN .

En tanto, la cobertura online del evento irá por streaming en Disney+, dentro del Plan premium.

Cabe recordar que este servicio tiene un costo de $15.990 al mes, que considera la transmisión de ESPN y eventos deportivos exclusivos.

Además, desde la señal se confirmó la implementación de una programación especial mediante la plataforma, que incluirá contenido en directo, resúmenes y contenido complementario.