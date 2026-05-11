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    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    El programa se llama oficialmente Bono de Protección y se entrega a determinadas familias sin postulaciones de por medio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Bono de Protección es uno de los beneficios monetarios que se entregan mensualmente a determinadas familias, como una contribución estatal a sus ingresos.

    Se trata de un aporte que es comúnmente conocido bajo el nombre de Bono Dueña de Casa, al ser entregado principalmente a jefas de hogar.

    Según detalla ChileAtiende, el bono no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática a grupos usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

    La entrega del beneficio se extiende por hasta dos años, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial del programa, con montos diferenciados de la siguiente manera:

    • En los primeros 6 meses se entregan $24.523
    • Desde el mes 7 al mes 12 se entregan $18.664
    • Desde el mes 13 al mes 18 se entregan $12.832
    • Desde el mes 19 al mes 24 se entregan $22.007
    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico. Foto referencial de archivo

    Revisar el Bono Dueña de Casa

    Para verificar el pago del Bono Dueña de Casa o Bono de Protección se debe ingresar a este enlace de consulta con el RUT.

    ChileAtiende detalla que el dinero se facilita a través de depósito, que llega a la CuentaRUT de BancoEstado de la persona que cobra los beneficios estatales a nombre de la familia.

    En el caso de las personas que no posean CuentaRUT, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicita su apertura a BancoEstado, de forma automática y sin costos, por lo que solo se debe retirar la tarjeta en una sucursal.

    Lee también:

    Más sobre:BonosBeneficiosBono Dueña de CasaBono Dueña de Casa 2026Bono de ProtecciónMontoRequisitosBeneficiariosRevisarRevisar con el RUTPagoFecha de pago

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