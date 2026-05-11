Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico. Foto referencial de archivo

El Bono de Protección es uno de los beneficios monetarios que se entregan mensualmente a determinadas familias, como una contribución estatal a sus ingresos.

Se trata de un aporte que es comúnmente conocido bajo el nombre de Bono Dueña de Casa, al ser entregado principalmente a jefas de hogar.

Según detalla ChileAtiende, el bono no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática a grupos usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

La entrega del beneficio se extiende por hasta dos años, dependiendo del periodo de ejecución del apoyo psicosocial del programa, con montos diferenciados de la siguiente manera:

En los primeros 6 meses se entregan $24.523

Desde el mes 7 al mes 12 se entregan $18.664

Desde el mes 13 al mes 18 se entregan $12.832

Desde el mes 19 al mes 24 se entregan $22.007

Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico. Foto referencial de archivo

Revisar el Bono Dueña de Casa

Para verificar el pago del Bono Dueña de Casa o Bono de Protección se debe ingresar a este enlace de consulta con el RUT.

ChileAtiende detalla que el dinero se facilita a través de depósito, que llega a la CuentaRUT de BancoEstado de la persona que cobra los beneficios estatales a nombre de la familia.

En el caso de las personas que no posean CuentaRUT, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicita su apertura a BancoEstado, de forma automática y sin costos, por lo que solo se debe retirar la tarjeta en una sucursal.