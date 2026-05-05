Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

Este martes se anunció el inicio de la entrega correspondiente al Bono de Invierno 2026, un beneficio que llega a los adultos mayores de forma anual, cada mes de mayo.

Así fue informado desde el Instituto de Previsión Social, ante el programa que se asigna de forma automática y se facilita a través de la pensión a los grupos definidos, sin necesidad de realizar trámites.

Para este año, el aporte se traduce en un depósito de $81.257 dirigido a personas mayores de 65 años con pensiones contributivas menores a $231.440, que además cumplan con los requisitos definidos por ley, correspondientes a:

Ser pensionado del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena o mutualidades de empleadores.

Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal y no recibir otra pensión.

Ser pensionado del sistema de AFP y recibir PGU, Aporte Previsional Solidario de Vejez o pensión mínima con garantía estatal.

Ser beneficiario de alguna de las pensiones de reparación.

Según detalla ChileAtiende, el bono se traduce en un dinero que no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

Revisa el pago del Bono del Bono de Invierno

El pago del Bono de Invierno se puede verificar en la plataforma de consulta de ChileAtiende, donde se requiere el RUT del beneficiario.

Otra manera de solicitar los datos al organismo es mediante sucursales de atención; por teléfono llamando al número 101 que opera de lunes a viernes entre 08:00 y 18:00 horas; o mediante videoatención con un ejecutivo, modalidad que funciona de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.