Canciller y ministra de Ciencia se reúnen con funcionarios estadounidenses para promover agenda de minerales críticos

Los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; y su par de Ciencia, Ximena Lincolao, tuvieron durante la jornada del lunes una serie de reuniones con funcionarios estadounidenses para promover la agenda de Chile respecto a minerales críticos.

Ya durante el mes pasado, nuestro país había firmado un Memorándum de Entendimiento (Mou) con Estados Unidos sobre estos recursos, tema que fue abordado con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Jacob Helberg.

Este acuerdo tendría como objetivo operar como una “guía de cooperación orientada a promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en distintas etapas de la cadena de valor, desde la exploración hasta el procesamiento de minerales críticos”.

Durante la jornada también abordaron proyectos en la materia con el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, John Jovanovic.

Respecto a las conversaciones, desarrolladas en Los Ángeles, Pérez Mackenna enfatizó que “buscamos posicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión extranjera y acercarnos a los ecosistemas más avanzados en tecnología, innovación y capital humano en áreas fundamentales que nos permitan crecer y estar a la vanguardia de los desafíos del futuro”.

Por su parte, Lincolao resaltó que “tenemos recursos de clase mundial, talento y capacidades científicas, pero también brechas en manufactura y escalamiento productivo que debemos abordar”.