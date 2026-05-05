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    Cómo la investigación contra la mafia china terminó vinculando a Kaminski en la operación Rey David

    Según la fiscalía, el exanimador de televisión es parte de una elaborada estructura criminal que lavaba activos a través de una empresa de venta de autos. El exrostro de programas juveniles era investigado hace más de un año y hoy figura como imputado en el caso.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Para la Fiscalía, el ciudadano chino Xiaotong Wu cumplía un importante rol en el tráfico de drogas de la mafia Bang de Fujian en Chile. Wu, condenado a cuatro años de libertad vigilada por tráfico de drogas, ocupaba un cargo de jefatura en el cultivo de grandes cantidades de marihuana en la región de O’Higgins.

    Al momento de levantar el secreto bancario de Wu en sus cuentas en BancoEstado y Banco Santander, en mayo de 2024, se abrió una caja de pandora que para los investigadores arrojaron nuevas causas e imputados. Una compleja estructura criminal “difícil de detectar a corto plazo”, según los investigadores. Allí pudieron detectar que en 2023 una empresa, hasta ese momento desconocida, transfirió $27.400.000 al chino.

    La firma, vieron los detectives, era Compra y Venta Cintia Zapata Vásquez E.I.R.L., la cual registra inicio de actividades en marzo de 2021 y cuya dueña es una mujer de ese mismo nombre.

    Los policías revisaron los antecedentes de la mujer, pero no encontraron resultados. Pero lo que llamó su atención fue el abultado patrimonio de su marido David Israel. Según un informe de la PDI, revisado por La Tercera, cuenta con siete vehículos, entre ellos un McLaren 540C de 2018, avaluado en casi $130 millones.

    Hoy Israel es sindicado como el líder de una organización criminal dedicada al lavado de activos, presuntamente, con su empresa de venta de autos usados Cincar. En esa actividad fue que la policía identificó a una serie de brazos operativos y testaferros, entre los cuales está el exanimador de televisión Francisco Kaminski.

    Es así como una investigación que giraba en torno a la mafia china terminó hundiendo al exrostro de televisión, quien hoy se encuentra como imputado y enfrentando un complejo presente judicial, todo en el marco de lo que la policía denominó como operación Rey David.

    Kaminski en el mapa policial

    Según el informe policial, Muñoz y su cónyuge podrían ser receptores de drogas de Wu. “Mantienen trasferencias electrónicas directas, mantuvieron investigaciones por tráfico de drogas y en la actualidad ostentan una gran cantidad de autos de alta gama, viajes por el mundo, joyas y alto poder adquisitivo, lo cual podría estar relacionado con el tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero”, dice el informe.

    En esa investigación, los detectives “pincharon” los teléfonos de Israel pesquisando varias conversaciones, la mayoría de ellas por ventas de autos y movimientos financieros presuntamente ilegales. En una de ellas, de 2024, dice Israel que tras escuchar ruidos se levantó “con la pistola culiá en la mano”. Pero, tras revisar los registros de la DGMN, este no cuenta con armas de fuego inscritas.

    Según la policía, la estructura criminal contaba con varios integrantes. David Israel y Cintia Zapata a la cabeza y Francisco Kaminski como uno de sus brazos operativos. En esa red, donde participaban varios familiares del matrimonio, había ocho testaferros, una martillera pública llamada Ruth Mora y una funcionaria de una notaria.

    También en esa red figura el exfutbolista Óscar Magaña Vásquez, exjugador de Everton y Coquimbo. “Brazo operativo captador de clientes y vendedor de los autos, quien mantiene un nexo directo con el ámbito del fútbol, por cuanto fue jugador profesional en la liga chilena, facilitando medios para llegar a diversos futbolistas quienes adquieren vehículos de alta gama en la compra y venta Cincar“, dice el documento policial.

    Los investigadores se encuentran analizando una serie de millonarias transacciones de imputados a las cuentas de Cincar. Entre ellas figura una por $10 millones de Kaminiski.

    En el mismo informe se concluye que el animador cometió el delito de asociación criminal: “De los antecedentes reunidos en la presente investigación, se logra establecer que el imputado mantiene una participación activa en el delito de asociación criminal, al evidenciarse una vinculación directa y sostenida con el blanco principal, David Israel”.

    “Lo anterior se acredita a partir del análisis de las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, en particular la comunicación de fecha 18 de enero de 2025, en la cual se observa un alto grado de confianza entre ambos, abordando aspectos de su vida personal y bienes patrimoniales, como propiedades que mantiene David Israel en el sector de Rapel”, dice el informe.

    En dicha instancia, se agrega, “se hace referencia a un negocio relacionado con la compra de un vehículo marca Audi para su pareja, señalando dificultades para su comercialización debido a que este registraría antecedentes asociados a recuperación por robo, lo que resulta indicativo de conocimiento sobre actividades ilícitas".

    Asimismo, dice el texto, “en comunicación interceptada de fecha 9 de mayo de 2025, se logra establecer que el imputado y David Israel conversan de manera detallada respecto a la obtención fraudulenta de dinero mediante créditos de consumo e hipotecarios en distintas entidades financieras".

    “En dicho diálogo, hacen referencia a la utilización indebida de identidades de personas naturales y jurídicas, las cuales serían ‘reventadas’ en el sistema financiero, mediante la simulación de altas rentas, generadas a través de mecanismos irregulares. En este contexto, se establece que David Israel dispondría de identidades con capacidad de acreditar ingresos elevados (’renta tope’), lo que facilitaría la obtención de productos financieros de manera fraudulenta”, concluye ese apartado.

    La estructura criminal, dice el informe de la PDI, generó ganancias ilícitas obteniendo un total de $2.334.361.878 aproximadamente en activos. Kaminski, en tanto, no ha sido formalizado aún por la Fiscalía.

    Más sobre:Francisco KaminskiLavado de activosMafia china

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