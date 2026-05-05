Tesorería anuncia nuevas opciones de pago y flexibiliza convenios para deudores del CAE

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, anunció nuevas opciones de pago y una flexibilización de las condiciones de entrada a los convenios para el pago de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Actualmente, más de 500 mil personas mantienen deudas CAE en mora y la TGR ha iniciado acciones de cobro para perseguir su recuperación.

Al respecto, Nobizelli destacó que la nueva flexibilización se realizó “pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables”.

De esta forma, esta nuevas condiciones permiten que cada persona pueda pagar su deuda de acuerdo con su realidad económica.

Durante la presentación, la TGR detalló que entre enero y abril de este año la recaudación llegó a $34.320 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 los pagos sumaron la cifra de $8.681 millones, lo que implica un incremento de 295%.

Además se explicó que el alza se debe principalmente a la suscripción de convenios de pago: solo durante abril de 2026 se tomaron 11.109 convenios, muy por sobre los 1.324 registrados en abril del año pasado, recaudándose por esa vía $11.991 millones correspondientes al pie de esos acuerdos. A su vez, se recaudaron $1.500 milllones en gestiones de embargo y retenciones de bienes para los deudores con ingresos sobre $5 millones y que no registran convenios o pago de deuda.

Flexibilización

Desde ahora, quienes tengan ingresos de hasta $1 millón podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588 al mes de mayo) y pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses.

En el caso de quienes ganan entre $1 y $2 millones, se establece un pie que será el monto menor entre el 10% de la deuda o $1 millón y cuotas mensuales que corresponden al 10% de su sueldo.

Para ingresos entre $2 millones y $5 millones, se considerará un pie del mínimo entre el 10% de la deuda ó $1,5 millones y cuotas también ajustadas al 10% del ingreso.

De esta forma, señalaron desde la TGR, se busca que los pagos sean más proporcionales, abordables y sostenibles en el tiempo, facilitando a su vez el cumplimiento, evitando que la deuda siga creciendo y dando una oportunidad concreta de regularización.

Para todos los tramos de renta, en caso de caducidad por no pago, se otorgará una segunda oportunidad, ahora con 1,5 veces las condiciones anteriores. Para dos convenios caducados con 2 veces las condiciones anteriores y en caso de caducar este tercer convenio, no será posible tomar nuevos convenios.

Al respecto, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, explicó que “este nuevo esquema permite adaptar los pagos a la capacidad económica de cada persona, lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio”.

“La invitación es a informarse adecuadamente para tomar las decisiones más convenientes a sus intereses y aprovechar las condiciones más favorables para ponerse al día y evitar así las complejidades propias de gestiones de cobranza”, destacó por su parte el jefe de la División de Cobranzas, Aquiles Jara.

Para acceder, las personas pueden ingresar a tgr.cl/cae o acudir a las oficinas de TGR a lo largo del país.