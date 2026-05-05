Iván Poduje zanja episodio con Jorge Quiroz: “Nosotros vamos a implementar los recortes acordados”

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, dio por superado el episodio del ajuste fiscal en su cartera con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y afirmó que “nosotros vamos a implementar los recortes acordados”.

El secretario de Estado se encuentra en la Región del Biobío debido a la paralización de obras por parte de la empresa Tapusa S.A. en la zona, donde anunció la liquidación de contratos con el citado proveedor, que estaba a cargo de obras en Concepción y Talcahuano con una inversión de más de $50 mil millones y que se encontraban sin avances.

Poduje fue consultado por el llamado al orden desde La Moneda y por parte del ministro Secretario de la Presidencia, José García Ruminot, y aclaró de inmediato que no ha “tenido tiempo” para enterarse de lo surgido en el comité político realizado el lunes en La Moneda.

“Estuvimos hasta las 12 de la noche ayer viendo este tema de la paralización de la obra, hablando con los trabajadores, así que no he visto noticias políticas, no sabría qué decir respecto a eso”.

Respecto a los recortes y el desencuentro con el ministro Quiroz -hacealgunos días aseguró que tenía un solo jefe y era el Presidente José Antonio Kast-, el titular de Vivienda sostuvo que “nosotros vamos a implementar los recortes acordados con el ministro Quiroz, eso lo tenemos que hacer todos los ministros, es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refiere al caso de la empresa Tapusa. Raphael Sierra/Aton Chile

Fin del contrato de obras con Tapusa

Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) es una empresa constructora española con oabras en su país de origen, Perú y Chile, donde está a cargo de dos obras en Talcahuano (puente Perales y el corredor Colón) y una en Concepción (puente Esmeralda). En total, los trabajos suman $53 mil millones e involucran a 450 trabajadores, pero lleva un tiempo sin presentar avances.

Hoy el ministro Poduje informó que “no ha llegado ningún plan de reanudación de obras (...) La empresa ha dejado botadas todas las obras en cuatro regiones del país, incluyendo obras que estaban casi terminadas, lo que habla de la insolvencia y de la irresponsabilidad de esta empresa (...) No cumplió y, por suerte, tenemos un plan de contingencia poder dar respuesta a ese problema”.

“Anoche estuvimos hasta las 12 de la noche esperando que Tapusa reiniciara obras. No reinició obras, como temíamos, y hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y se están cursando las boletas de garantía, y yo estoy pidiendo una reunión, además, con la contralora general de la República para poder hablar con ella y lograr acelerar la toma razón del término contrato a esta empresa, que le generaba un daño enorme a 400 trabajadores directos, a más de 1000 trabajadores indirectos, y a toda la área metropolitana de Gran Concepción, más Rancagua, más Chillán, más Antofagasta. La verdad es que la situación es muy compleja”, señaló el ministro.