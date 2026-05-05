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    Por unanimidad: Cámara despacha a ley proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    La iniciativa tuvo los 147 votos de los parlamentarios presentes, además de quese cerró el debate sin intervenciones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Sesión de la Cámara de Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile

    La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que impide que personas condenadas por delitos graves accedan a la pensión de sobrevivencia de sus víctimas.

    La votación fue de manera unánime, contando con 147 votos a favor de los diputados presentes en la discusión. Inclusive, cuando la Mesa dio el paso al debate de la iniciativa, se cerró sin intervenciones de los parlamentarios.

    El proyecto que establece que, “para el caso de una persona condenada por delitos de violencia intrafamiliar (VIF), no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia de su víctima causante de la pensión”.

    El texto precisa “que el juzgado de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal declare en la sentencia condenatoria la existencia del vínculo de parentesco con la víctima y que la condena recae sobre los delitos correspondientes”.

    Anteriormente, también fue votado de manera unánime en el Senado -36 votos a favor-, donde se lamentó que, en lo que va de este 2026, se han consumado 10 femicidios y se registran 82 femicidios frustrados, más todas las denuncias en torno a VIF.

    Ministra Marín valora aprobación

    “Estamos dando pasos importantes en acciones que permitan prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer”, afirmó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quien además destacó el respaldo transversal de la iniciativa, reflejando un consenso país en torno a la necesidad de avanzar en medidas concretas para enfrentar esta problemática.

    Como Estado debemos ser coherentes en la protección de las víctimas. No puede ser que quien ha cometido delitos de la mayor gravedad, como femicidio, violación o violencia intrafamiliar, pueda además acceder a beneficios económicos derivados de la persona agredida. Esta ley corrige esa inconsistencia y fortalece la protección de las familias”, señaló la secretaria de Estado.

    Más sobre:VIFCámara de Diputados

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