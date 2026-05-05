Ministro (s) de Relaciones Exteriores informa sobre gestiones para retomar relaciones con Venezuela
Si bien indicó que no podía entregar mayores detalles, el canciller (s) sí indicó que Chile ha expreso por vía diplomática al gobierno venezolado su interés de poder resumir las relaciones consulares.
El ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, se refirió esta jornada la situación diplomática de nuestro país con Venezuela, abordando los avances que se han hecho, así como también los futuros anuncios que se esperan desde el gobierno.
Invitado por la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, el canciller (s) fue consultado sobre las medidas que ha tomado el país para la recondución de personas migrantes a sus países de origen.
Específicamente en el caso de Venezuela, país que ha cortado relaciones diplomáticas con varios países, incluído Chile, indicó que han iniciado las gestiones para poder restaurarlas.
“Las relaciones diplomáticas muchas veces son reservadas y es bueno que sean reservadas, pero yo diría sobre Venezuela que hemos expresado nuestro mayor interés al gobierno venezolano de poder resumir las relaciones consulares. Y le hemos explicado las razones, que son obvias, de poder documentar a nuestra gente que está en Venezuela y también le convendría a Venezuela documentar a los venezolanos que están en Chile".
Eso, sostuvo, “facilitaría mucho el flujo, sobre todo si hay gente que quiere volver y no tienen documento”.
“Hemos expresado nuestro interés por la vía diplomática y esperamos una respuesta positiva. No puedo ahondar más, pero tenemos confianza en que va a haber un momento en que vamos a poder establecer ese vínculo", afirmó.
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