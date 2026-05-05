Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

Tras reunirse con representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Jaime Campos, ministro de Agricultura, criticó y emplazó a Iansa por su decisión de no comprar remolacha en el mercado local para la temporada 2026-2027.

La autoridad aseguró que desde el Ejecutivo desconocían la decisión de la empresa, y si bien reconoció que no le corresponde a él “ponderar los motivos económicos o comerciales que tenga Iansa”, de igual modo calificó la decisión como “deplorable”.

El jefe de cartera aseguró que buscarán conversar con Iansa, pero adelantó que él considera que “el país requiere de una explicación” por parte de la empresa.

Según expusieron agricultores y representantes de la SNA, la decisión de la emblemática compañía afectaría a más de 250 agricultores y más de 7 mil hectáreas.

Campos recordó la historia de Iansa en Chile, empresa creada por el Estado en 1953 y que hasta ahora ha producido con remolacha chilena.

“Eso puede significar el término de la producción de azúcar en Chile a partir de materia prima chilena. Son más de 70 años de historia que se estarían concretando. Es una noticia muy, pero muy lamentable”, declaró.

SNA

Consultado por Pulso, Antonio Walker, presidente de la SNA, aseguró que la reunión con el ministro Campos fue “muy productiva” y que estaban “muy bien impresionados por la actitud del ministro y del subsecretario de Agricultura por la disposición que han tenido en general con los gremios a resolver los problemas que tiene la agricultura”.

Aseguró que desde la organización gremial estaban igualmente sorprendidos por la decisión de Iansa, y que desde el ejecutivo se comprometieron a sostener conversaciones con la empresa.