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    Primeras salidas: Corfo anota despidos tras instrucción de recortes de costos realizada por Hacienda

    Según la propia entidad, fueron despedidos 22 trabajadores, la mayoría pertenecientes al programa presupuestario Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), una línea creada en 2023.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    23/04/2026 - JOSE IGNACIO MUJICA, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Tras recibir la orden del Ministerio de Hacienda de reducir sus costos, el pasado jueves 30 de abril la corporación estatal Corfo llevó a cabo un recorte de personal en su casa matriz.

    El propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, había destacado sólo cinco días antes en una entrevista con Pulso que en la corporación había “un muy buen equipo, con mucha mística” y que había salido “muy poca gente, menos de los dedos de la mano” de manera voluntaria.

    Según admitió la propia entidad, fueron despedidos 22 trabajadores, la mayoría pertenecientes al programa presupuestario Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), una línea creada en 2023 y que es gestionada por el Ministerio de Economía y Corfo con un enfoque interministerial.

    “Como parte de la instalación del nuevo gobierno y en el marco del reajuste de 3% requerido por el Ministerio de Hacienda, la institución se vio en la obligación de disminuir parte de su dotación”, dijo Corfo.

    “En general en todas las administraciones se van personas y entran nuevas, es parte de la evaluación que hacen las nuevas autoridades en sus equipos. En esta en particular, ahora, además, se suma el reajuste del 3% que pidió Hacienda”, explicó la corporación.

    Según confesaron fuentes al interior de la corporación, las personas afectadas fueron evaluadas previamente y correspondían a trabajadores que habían ingresado en las últimas administraciones, con la idea de mantener a aquellos con mayor antigüedad.

    En todo caso, no hubo salidas de los titulares de las gerencias de área. “Es una señal de continuidad de parte de este VPE del trabajo que se viene haciendo en Corfo”, comentaron en la entidad.

    Con la salida de esta veintena de empleados, Corfo queda con una planta de 971 funcionarios.

    Antes de esta ola de despidos, sólo había salido el antecesor de Mujica en la vicepresidencia ejecutiva, José Miguel Benavente, y su equipo más cercano.

    De acuerdo a su sitio web, el Programa Desarrollo Sostenible ha invertido US$360 millones entre 2023 y 2025 en 210 programas e iniciativas “con orientación estratégica” y más de 4.200 beneficiarios directos e indirectos, entre los que se cuentan empresas, grupos de científicos de universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

    A través de este programa interministerial se financian iniciativas que se orientan estratégicamente en los siguientes objetivos: descarbonización justa de los sectores productivos; resiliencia de los sectores productivos a la triple crisis ambiental (climática, biodiversidad y contaminación); sofisticación y diversificación productiva sostenible que genera empleos de calidad e innovación en el Estado.

    En concreto, este programa financia instrumentos concursables a través de Corfo, Anid (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) y Sercotec, que son subsidios a la innovación y al desarrollo tecnológico e instrumentos de intermediación financiera (como garantías o seguros de crédito).

    Más sobre:CorfoDespidosTrabajoNegociosPulsoHaciendaRecortes

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