Kylian Mbappé sale al paso de las múltiples críticas que lo persiguen en el Real Madrid

Kylian Mbappé está en el centro de la polémica. En un Real Madrid que, seguramente, no sumará títulos en esta temporada, la estrella francesa sirve como chivo expiatorio para justificar el fracaso. Cualquier situación disciplinaria que tenga al galo como protagonista, por más cotidiana que sea, redunda en críticas que intentar explicar el fracaso del equipo más grande de Europa.

Así ocurrió en los últimos días, tras la escapada del atacante junto a su novia a la isla de Cerdeña en pleno proceso de recuperación de su lesión. Aunque el futbolista viajó con el permiso de los médicos y del propio club, los medios hispanos no dejaron pasar inadvertido el suceso. Donatello regresó a Madrid el domingo pasado, justo antes del inicio del partido en el que los merengues ganaron 2-0 al Espanyol en Barcelona.

El entorno del futbolista intentó explicar lo sucedido y emitió un comunicado de prensa para zanjar la situación, documento en el que repararon sobre la exposición que se dio al tema en los medios.

“Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, reza la comunicación.

Plantel dividido

La unión del plantel se ha fracturado en los últimos meses, sobre todo, después de consumarse el adiós a los títulos de LaLiga y de la Champions League, tras la eliminación frente a Bayern Múnich, en los cuartos de final del torneo europeo.

Distanciamientos que en la interna del equipo han aparecido en todos los niveles, desde la conformación del grupo, hasta su relación con el cuerpo técnico que comanda Álvaro Arbeloa.

Polémicas que también se han visto alimentadas con algunos episodios protagonizados por la estrella francesa. Así ocurrió, por ejemplo, en el cambio que vivió ante el Betis después de lesionarse. Mbappé salió contrariado, saludó fríamente al técnico y reacio para atender a la prensa tras el enfrentamiento ante el equipo de Manuel Pellegrini.

Según el diario Marca, el ruido en torno a Kylian ha inquietado al club, preocupado por el desgaste que sufre la imagen de una de sus principales figuras, episodios que han acaparado críticas en un plantel convulsionado.

“En cualquier caso, en la zona noble la apuesta por Kylian sigue intacta y saben que el delantero, un fichaje trabajado durante muchos años por Florentino Pérez, va a estar siempre bajo la lupa”, insisten en el periódico.

Pese a los cuestionamientos, Arbeloa no rehuyó las preguntas en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el cuadro periquito y respondió con contundencia.

“Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, eso no es asunto mío. No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia”, explicó el exlateral merengue.

Pese a ello, en los últimos días se han hecho más frecuentes los rumores sobre un eventual regreso de José Mourinho al equipo madridista. Incluso, una publicación sobre el tema recibió un “Me gusta” de Mbappé, lo que alimentó más eventuales fisuras.

En lo inmediato, el atacante francés entrenó el lunes entrenó con normalidad y en la jornada de este martes lo hizo en solitario, pese a que era su día libre. Todo con la motivación puesta en estar el domingo en el Clásico ante Barcelona, en la Ciudad Condal.