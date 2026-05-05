SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Kylian Mbappé sale al paso de las múltiples críticas que lo persiguen en el Real Madrid

    Un viaje del atacante Cerdeña, mientras se recupera de una lesión muscular, desató cuestionamientos en los medios. “Es una interpretación exagerada de los hechos”, afirman sus cercanos en un comunicado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Kylian Mbappé jugó su último partido ante el Betis, el 24 de abril. FOTO: LALIGA.

    Kylian Mbappé está en el centro de la polémica. En un Real Madrid que, seguramente, no sumará títulos en esta temporada, la estrella francesa sirve como chivo expiatorio para justificar el fracaso. Cualquier situación disciplinaria que tenga al galo como protagonista, por más cotidiana que sea, redunda en críticas que intentar explicar el fracaso del equipo más grande de Europa.

    Así ocurrió en los últimos días, tras la escapada del atacante junto a su novia a la isla de Cerdeña en pleno proceso de recuperación de su lesión. Aunque el futbolista viajó con el permiso de los médicos y del propio club, los medios hispanos no dejaron pasar inadvertido el suceso. Donatello regresó a Madrid el domingo pasado, justo antes del inicio del partido en el que los merengues ganaron 2-0 al Espanyol en Barcelona.

    El entorno del futbolista intentó explicar lo sucedido y emitió un comunicado de prensa para zanjar la situación, documento en el que repararon sobre la exposición que se dio al tema en los medios.

    “Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, reza la comunicación.

    Plantel dividido

    La unión del plantel se ha fracturado en los últimos meses, sobre todo, después de consumarse el adiós a los títulos de LaLiga y de la Champions League, tras la eliminación frente a Bayern Múnich, en los cuartos de final del torneo europeo.

    Distanciamientos que en la interna del equipo han aparecido en todos los niveles, desde la conformación del grupo, hasta su relación con el cuerpo técnico que comanda Álvaro Arbeloa.

    Polémicas que también se han visto alimentadas con algunos episodios protagonizados por la estrella francesa. Así ocurrió, por ejemplo, en el cambio que vivió ante el Betis después de lesionarse. Mbappé salió contrariado, saludó fríamente al técnico y reacio para atender a la prensa tras el enfrentamiento ante el equipo de Manuel Pellegrini.

    Según el diario Marca, el ruido en torno a Kylian ha inquietado al club, preocupado por el desgaste que sufre la imagen de una de sus principales figuras, episodios que han acaparado críticas en un plantel convulsionado.

    “En cualquier caso, en la zona noble la apuesta por Kylian sigue intacta y saben que el delantero, un fichaje trabajado durante muchos años por Florentino Pérez, va a estar siempre bajo la lupa”, insisten en el periódico.

    Pese a los cuestionamientos, Arbeloa no rehuyó las preguntas en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el cuadro periquito y respondió con contundencia.

    “Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, eso no es asunto mío. No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia”, explicó el exlateral merengue.

    Pese a ello, en los últimos días se han hecho más frecuentes los rumores sobre un eventual regreso de José Mourinho al equipo madridista. Incluso, una publicación sobre el tema recibió un “Me gusta” de Mbappé, lo que alimentó más eventuales fisuras.

    En lo inmediato, el atacante francés entrenó el lunes entrenó con normalidad y en la jornada de este martes lo hizo en solitario, pese a que era su día libre. Todo con la motivación puesta en estar el domingo en el Clásico ante Barcelona, en la Ciudad Condal.

    Más sobre:FútbolKylian MbappéReal MadridLaLigaBarcelonaÁlvaro Arbeloa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Pasó Milton Friedman y les dijo ultrones”: Antonia Orellana acusa un enfoque ideológico de la megarreforma

    Fiscalía pide prisión preventiva para exdiputado Lavín y decretan arresto domiciliario nocturno para el empresario Juan Silva

    “Puede generar incertidumbre y un daño grave”: Defensoría de la Niñez por renuncia de integrantes de comisión asesora

    El férreo respaldo de García Ruminot a Alvarado como coordinador político del Ejecutivo: “Es un gran apoyador de nuestra tarea”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Lo más leído

    1.
    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    2.
    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    3.
    “Su veteranía y jerarquía le ayudó”: medios españoles aplauden la actuación de Alexis Sánchez que le da aire al Sevilla

    “Su veteranía y jerarquía le ayudó”: medios españoles aplauden la actuación de Alexis Sánchez que le da aire al Sevilla

    4.
    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    5.
    Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Rating del lunes 4 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 4 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Montes defiende compras para el Plan de Emergencia Habitacional y descarta sobreprecio en informe de Contraloría
    Chile

    Montes defiende compras para el Plan de Emergencia Habitacional y descarta sobreprecio en informe de Contraloría

    “Pasó Milton Friedman y les dijo ultrones”: Antonia Orellana acusa un enfoque ideológico de la megarreforma

    Fiscalía pide prisión preventiva para exdiputado Lavín y decretan arresto domiciliario nocturno para el empresario Juan Silva

    Primeras salidas: Corfo anota despidos tras instrucción de recortes de costos realizada por Hacienda
    Negocios

    Primeras salidas: Corfo anota despidos tras instrucción de recortes de costos realizada por Hacienda

    Región de Atacama: Capstone Copper planea nueva inversión de casi US$ 30 millones en Mantoverde

    El segundo mayor importador de bicicletas incumple acuerdo de reorganización y activa gestiones para evitar la quiebra

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    Con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka a la cabeza: las estrellas del tenis se rebelan por los premios de Roland Garros
    El Deportivo

    Con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka a la cabeza: las estrellas del tenis se rebelan por los premios de Roland Garros

    Kylian Mbappé sale al paso de las múltiples críticas que lo persiguen en el Real Madrid

    Se suma a Alejandro Tabilo: Christian Garin gana en la qualy del Masters 1000 de Roma y avanza al cuadro principal

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile
    Cultura y entretención

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    Canciller iraní viaja a China para abordar los lazos bilaterales y la situación en Medio Oriente
    Mundo

    Canciller iraní viaja a China para abordar los lazos bilaterales y la situación en Medio Oriente

    Ámsterdam se convierte en la primera capital en prohibir la publicidad en vía pública de carnes y combustibles fósiles

    Trump afirma que la guerra con Irán puede durar hasta tres semanas más: “El tiempo no es crucial para nosotros”

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?