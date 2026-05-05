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    “Su veteranía y jerarquía le ayudó”: medios españoles aplauden la actuación de Alexis Sánchez que le da aire al Sevilla

    El tocopillano ingresó en la segunda parte en el duelo de este lunes y marcó el único gol con el que su equipo se llevó los tres puntos. Un resultado que les permite salir de la zona de descenso.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Instagram Alexis Sánchez.

    Cuando el árbitro Martínez Munuera pitó el final del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, algunos hinchas de Sevilla se persignaban en las tribunas, mientras los jugadores del club se abrazaban y otros empuñaban la mano. Este lunes consiguieron un triunfo clave en la lucha por la permanencia en LaLiga, en el que derrotaron por la cuenta mínima a Real Sociedad, con Alexis Sánchez como el héroe de la jornada, ya que ingresó en la segunda parte y marcó el único tanto del compromiso.

    Por lo mismo, los medios españoles hicieron una valoración alta del trabajo del tocopillano. El Diario de Sevilla, en su crónica del partido, tituló: “Alexis Sánchez le inyecta oxígeno puro al Sevilla”. Luego, en su uno por uno, tuvieron buenas palabras para el formado en Cobreloa: “Providencial en el gol y en la asistencia que le dio a Vargas y que debió ser el 2-0”.

    Una evaluación parecida hizo Diario ABC, en donde también destacaron el gol: “Apenas cinco minutos llevaba en el césped cuando recogió un balón de Maupay en el área para fusilar con calidad a Remiro y hacer el 1-0”.

    Foto: @sevillafc

    En tanto, en El Desmarque lo calificaron con nota ocho, la más alta del equipo, pero le dieron un curioso elogio: “En situaciones como la que vive el Sevilla, los que se erijan como héroes hasta el final de temporada será, seguramente, tan inesperados como él. Entró tras el descanso y cuatro minutos después hizo el 1-0, aprovechando una buena asistencia de Maupay. Peleó todo lo que le dio su físico, y pudo incluso irse con un doblete”.

    Suazo también fue aplaudido

    El trabajo de Gabriel Suazo, quien acabó el partido como capitán, también fue valorado positivamente por los medios hispanos. “Buen partido del chileno, dando a cada momento lo que la situación necesitaba, en ataque y en defensa”, escribió El Diario de Sevilla.

    En tanto, El Desmarque lo calificó con nota siete y escribieron: “Su veteranía y jerarquía en el equipo le ayudó a entender lo que necesitaba el partido en todo momento. Mucha concentración defensiva y no demasiadas alaracas. Buen partido”.

    Respiran, por una semana

    Con este resultado, Sevilla alcanza las 37 unidades y sale de la zona de descenso, aunque todavía está todo muy apretado en la parte baja de la tabla de posiciones de LaLiga. Por ejemplo, el último que estaría descendiendo, Alavés, tiene 36 puntos, apenas uno menos que la escuadra de los chilenos.

    El próximo partido para el elenco dirigido por Luis García será en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra Espanyol, el sábado 9 de mayo a las 10.15 horas de Chile.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaReal Sociedad

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