José Miguel Insulza minimiza el allanamiento al CDA por el caso Sartor: “Es una simple acción judicial”

Universidad de Chile vive días movidos fuera de lo deportivo. Hace una semana Azul Azul realizó un cambio en su directiva, marcando la llegada de Cecilia Pérez como presidenta de la concesionaria tras la salida de Michael Clark. También se renovaron los directores, incluyendo el arribo de José Miguel Insulza.

Este último, se refirió al allanamiento que se realizó en el CDA en medio de las investigaciones por el caso Sartor y el rol que espera tener en el directorio.

Sobre el primer tema, minimizó la situación al calificarla como “una simple acción judicial que tiene por objeto hacerse de pruebas para tirar un proceso que no tienen nada que ver con Azul Azul. Ayer llegamos a la conclusión de que nosotros en este asunto no llevamos velas. En el caso Sartor, no conozco a ninguno de sus protagonistas. Tendría que ver con los Tribunales de Justicia y con el Consejo Fiscal Autónomo y ahí vamos a ver qué es lo que pasa”, señaló en diálogo con radio Agricultura.

A Insulza también explicó su nueva tarea en el directorio. “No somos miembros de ninguna sociedad que tenga que ver con la compra de acciones de Azul Azul. No tengo acciones. Me llamaron para que fuera director de Azul Azul y esa es mi tarea. Los que tengan que ver tienen que responder. Tiene que haber plena transparencia. Han ocurrido cuestiones anormales antes. La credibilidad es una cosa que hay que recuperar. Hay que entregar todos los antecedentes que a nosotros cabe, pero nosotros empezamos hace unos días atrás y no tenemos nada de responsabilidad por las cosas que hayan ocurrido antes”, expuso.

En relación a los dueños del club, indicó que “nunca me he preocupado demasiado del tema. Eso lo vamos a conocer con los días. Hay todo tipo de cosas que están investigando sobre el tema. Francamente, ahora que estoy en un cargo directivo me gustaría asegurarme que los dueños sean quienes están registrados como tales. No tengo ninguna evidencia de que haya alguien detrás, pero si es necesario averiguarlo, lo haremos”, remarcó.

“Yo puedo responder las cosas que yo sé hace siete días atrás. Yo se tanto como cualquier otro hincha de la U que ha estado leyendo los diarios. Hoy está claro que hay que ser más transparente que quienes estuvieron antes”, insistió.

Además, cuestionado sobre si Cecilia Pérez debía dar un paso al costado en el caso de que se liquide Sartor, Insulza expuso que “no conozco ninguna acusación que haya sobre Cecilia Pérez. No he sabido que haya hecho nada. Eso no significa que la estoy absolviendo”.

Por último, se refirió al actuar de la Universidad de Chile como casa de estudios en el directorio de Azul Azul. “Actúa muy adecuadamente. La rectora nombra a sus representantes y los representantes de la rectoría hacen ver que ellos no han recibido los antecedentes que deberían recibir. Ese es el papel justo que corresponde”.