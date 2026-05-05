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    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    El jefe de la Comisión de Árbitros es apuntado como el principal responsable de la crisis que vive el referato nacional no solo en la cancha, sino también a nivel institucional e interno. “Hay que seguir apretando a los árbitros. Ya lo sabe Tobar y su equipo: tienen que mejorar”, disparó Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, tras las polémicas de la última fecha de la Copa de la Liga.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Fotos: Photosport.

    El 12 de agosto de 2025, cerca de las 16 horas, Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, llegó hasta el estadio Monumental para juntarse en secreto con Aníbal Mosa, timonel de Blanco y Negro. Lo hizo acompañado de Jorge Yunge, secretario general de la ANFP. No esperaban ser sorprendidos por la prensa. Sin embargo, fueron captados entrando al recinto en una camioneta blanca. La sorpresiva reunión se produjo, curiosamente, solo dos días después de que Arturo Vidal criticara con dureza la labor de los jueces; y apenas cuatro días antes del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, en Pedreros. Un duelo de alta tensión, ya que el DT Jorge Almirón se jugaba el puesto en dicho compromiso. Como era de esperar, la cita provocó la molestia generalizada de los clubes. “El timing fue pésimo, inoportuno por donde se le mire”, acusaron esa vez en la precordillera. Y aunque el exréferi intentó justificar su presencia en Macul con el argumento de que se reuniría con todos los equipos para explicar el criterio usado en el VAR, su proceder le valió una severa reprimenda del directorio encabezado por Pablo Milad, donde por primera vez se habló de despedirlo, ante la grave falta de confianza que se generó en los clubes en torno a su figura.

    Aquel episodio provocó que Tobar perdiera prácticamente todo el piso en la sede de Quilín, ya que se trataba del segundo papelón que protagonizaba en un corto período de tiempo. El exjuez estaba muy cuestionado al interior de la asociación por salir a declarar que no denunciaría al entrenador del Cacique, luego de que éste dudara públicamente de la transparencia del fútbol chileno. ¿Cuál fue el problema? Que la mesa liderada por Milad sí evaluaba denunciar por oficio al técnico argentino. No obstante, tras el perdonazo público del jefe arbitral, el directorio del curicano quedó atado de manos.

    Casi un año después de aquellos hechos, la gestión de Tobar no levanta. Es más, las polémicas arbitrales son pan de cada día en el fútbol chileno. Y no solo en el torneo de Primera División. Sin ir más lejos, los errores de los jueces Mario Salvo (principal) y Matías Assadi (VAR) resultaron determinantes en el empate entre Universidad de Concepción y Universidad Católica, por la Copa de la Liga, donde, por ejemplo, se amonestó al delantero cruzado Juan Francisco Rossel por simular un penal, cuando efectivamente había sido víctima de falta dentro del área. Tanto Salvo como el hermano del volante azul Lucas Assadi tenían un largo historial de cobros polémicos, sobre todo el primero, justamente, en un duelo de la UC.

    Lo ocurrido en el Ester Roa no es más que la tónica de todas las fechas en el campeonato local. Por eso, en el directorio de la ANFP la paciencia ya se agotó. “A Roberto Tobar ya le dieron un ultimátum: despide a los de bajo nivel y deja solo a los mejores, o se va él”, revelan en Quilín, donde son conscientes de la crisis que vive el referato nacional desde hace años y que se ha agudizado durante el mandato de Tobar. Hace solo unas semanas, Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros, calificó a Tobar de “mediocre”, tras la polémica ocurrida entre Jovanny Campusano y Javier Altamirano, en Chillán.

    “Es un tema muy sensible. Hay diferencias entre un árbitro y otro. Hay que seguir apretando a los árbitros, en el sentido de que apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido“, disparó Pablo Milad, presidente de la ANFP, tras una reunión en el Mindep por el reglamento de la Ley SADP.

    “Siempre hay que cuestionarse en esto y hay que mejorar, lo veo cada lunes cuando se analizan los partidos, se analizan los errores de los árbitros, y ellos ven con preocupación que tienen que mejorar. Eso es importante. Lo sabe Tobar y todo el equipo de Tobar: tienen que mejorar”, lanzó el timonel en dirección al jefe de los árbitros.

    Según sostienen en el ente rector del fútbol chileno, Tobar está mal evaluado y ya colmó la paciencia de gran parte del directorio de la ANFP. De ahí las declaraciones de Milad. Y no es solo por el deficiente desempeño de los jueces en los torneos locales cada fin de semana, sino también por asuntos de manejo interno, como por ejemplo, el insólito amago de paro del sindicato de árbitros en noviembre del año pasado, cuando amenazaron con la suspensión de sus actividades por -supuestamente- no contar con el número suficiente de estacionamientos en el lugar donde entrenan. Todas las miradas en Quilín apuntaron a Tobar, por no haber advertido con tiempo el vencimiento de un contrato que era clave en ese ítem y no haber podido controlar la situación. Al final, para evitar un incendio mayor en plena recta final de los torneos nacionales, la ANFP tuvo que desembolsar recursos para asegurarles estacionamientos a los jueces para cuando fueran a entrenar.

    Por último, en la asociación no olvidan un grave capítulo que le abrió diversos flancos judiciales a la sede de Quilín: el polémico castigo contra las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza por denunciar el favoritismo hacia la asistente Leslie Vásquez, debido a un supuesto romance con Julio Bascuñán (Jefe del VAR). Aquel hecho, ocurrido en 2023, sembró dudas inmediatas en torno a la capacidad de gestión de Tobar, admiten en la ANFP.

    Más sobre:Roberto TobarANFPPablo MiladMario SalvoMatías AssadiLucas AssadiJulio BascuñánLoreto TolozaAníbal MosaJorge YungeLeslie VásquezCindy NahuelcoyLa UCUdeCCopa de la LigaJuan Francisco RosselDaniel GarneroÁrbitrosComisión de Árbitros

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