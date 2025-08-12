SUSCRÍBETE
El Deportivo

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

El presidente de la Comisión de Árbitros y Jorge Yunge, secretario general de la entidad que rige al fútbol chileno, se presentan en Macul justo en medio de las aprensiones del Cacique por el cometido referil.

Christian González 
Christian González
Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

El término del partido ante Everton revivió las polémicas entre Colo Colo y los jueces. La imagen de Arturo Vidal recriminando al juez Felipe González en pleno sector de vestuarios del estadio Sausalito da cuenta de la disconformidad de los albos con las actuaciones referiles. El contenido de las palabras del Rey, de hecho, da cuenta de la molestia: sus excesos fueron informados por el árbitro al Tribunal de Disciplina, que perfectamente puede definir sanciones.

La dirigencia del Cacique también tiene aprensiones. Y pretende transmitirlas. Según revelaron imágenes de la radio Cooperativa, Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros, y Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP, ingresaron al estadio Monumental para reunirse con Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. El encuentro se produce a cuatro días del clásico entre el equipo de Macul y Universidad Católica, en el Monumental.

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

Los desencuentros entre los albos y los jueces han sido públicos. La intensidad ha aumentado desde el Superclásico que el equipo popular perdió ante la U en el Nacional. Después de ese encuentro, el Cacique arremetió contra Piero Maza. Jorge Almirón terminó expulsado y, luego, criticó la actuación referil, bajo un concepto controvertido: “robo”. "Tuvimos otra derrota, es cierto, pero los robos y penales no se evalúan. Pesa más porque es otra caída y eso duele, las estadísticas son así, frías. Quedo muy triste, hicimos un buen partido y todo lo que se hablaba antes queda tapado por el juego del equipo. Los superamos en muchas partes del juego, pero con los penales cambió todo y hace que se vea como algo negativo”, disparó.

Finalmente, terminó disculpándose. El propio Tobar aceptó las excusas, lo que evitó una denuncia que el directorio de la ANFP estaba, inicialmente, dispuesto a interponer. El técnico albo, por cierto, no pudo ser juzgado por esa situación en el tribunal.

Después del choque ante los viñamarinos, el escenario se repitió. La diatriba de Vidal fue igualmente notoria. "El cul... no le pega de malo a la pelota”, le reclamó al réferi, según el registro captado por TVN. “No han cagado todo el año y seguís cagándonos. ¿Cómo va a ser penal?, ¿ah? Nos han cagado todo el año”, continuó el mediocampista.

Jorge Almirón y los jugadores albos le reclaman a Piero Maza después del Superclásico (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Un informe clave

El informe de González especificó la situación. "En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación : “¿Cómo va a ser penal ? Para eso está el VAR ¿o no?“, expone el documento.

El relato continúa. “Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, insiste. González agrega la agresiva conclusión de Vidal. “Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá, finaliza el exvolante del Barcelona, la Juventus y el Inter de Milán, según el documento oficial que recibió el Tribunal, que tendrá que citar al futbolista para que entregue sus explicaciones.

