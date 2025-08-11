Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Peligra Arturo Vidal. Felipe González, el juez del encuentro ente Everton y Colo Colo, informó los reclamos que profirió el volante albo después del partido que se disputó en el estadio Sausalito, que los viñamarinos igualaron con un agónico penal, por una resistida falta de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa.

Como se conoció a través de las imágenes televisivas, el Rey, quien no formó parte de la convocatoria de Jorge Almirón por estar cumpliendo una suspensión, fustigó la actuación referil en duros términos. "El cul... no le pega de malo a la pelota”, le reclamó al réferi, según el registro captado por TVN. “No han cagado todo el año y seguís cagándonos. ¿Cómo va a ser penal?, ¿ah? Nos han cagado todo el año. Traen el VAR y pa’ eso tienen la hue…”, continuó el mediocampista.

“Interpelar a voz alzada recriminándome por el penal sancionado”, apuntó el juez en el documento oficial que conocerá el Tribunal. También están incluidos los insultos.

La consignación de González se traduce, en rigor, en una denuncia contra el mediocampista, que tendrá que ser analizada por el Tribunal de Disciplina para efectos de una posible sanción. De hecho, debido a la mención por parte del juez del compromiso, Vidal debería ser citado a la sesión del martes 19 de la corte deportiva para efectos de entregar su testimonio, que también se considerará como elemento a la hora de adoptar una resolución.

Pueden consignar todo

“Un jugador, para los efectos disciplinarios, nunca pierde tal calidad“, había respondido Exequiel Segall, presidente de la Primea Sala del Tribunal de Disciplina a la consulta de El Deportivo respecto de si la ausencia del futbolista en la planilla de juego lo eximía de ser juzgado en tal condición. “La respuesta no es por el lado de Vidal. Es más general: el árbitro puede denunciar todo lo que ocurre en relación a todas las personas que están en la zona de camarines y en los túneles”, complementó, en la misma línea.

“Existen muchísimos partidos en que el árbitro denuncia que hay personas en la zona de camarines a los que no les corresponde estar ahí y que formulan expresiones que el árbitro considera agraviantes. No siempre los árbitros individualizan a esas personas, porque hay oportunidades en que ni siquiera saben quiénes son”, explicó.