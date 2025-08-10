El incendiario reclamo de Arturo Vidal al árbitro Felipe González

El agónico empate de Everton ante Colo Colo desató la furia de Arturo Vidal. El volante realizó una serie de descargos tras la igualdad del Cacique en el Sausalito. Las críticas fueron principalmente contra el árbitro Felipe González, que cobró un penal en el séptimo minuto de descuento.

El amargo resultado encendió los ánimos en el cuadro albo. El Rey, que no estuvo presente al estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, se lanzó contra el silbante.

En la zona mixta, el volante fue consultado por el resultado y específicamente por el arbitraje. Visiblemente molesto, solo se limitó a encarar a los reporteros. “Díganlo ustedes, opinen. Pónganse los pantalones”, sostuvo sobre el cobro del réferi, que terminó significando el gol de Sebastián Sosa.

En el mismo sector, Vidal esperó a Felipe González y lo encaró. Notoriamente enfadado, nuevamente, emplazó directamente al juez. “El cul... no le pega de malo a la pelota”, comenzó recriminándole al réferi, en un registro captado por TVN.

“No han cagado todo el año y seguís cagándonos. ¿Cómo va a ser penal?, ¿ah? Nos han cagado todo el año. Traen el VAR y pa’ eso tienen la hue…”, continuó el mediocampista.

Las críticas de Vidal se suman a los descargos de Sebastián Vegas, el protagonista de la infracción que terminó en la pena máxima. “Una vergüenza. Me parece que tienen todas las herramientas para poder ayudarse. Lo mismo que en el partido contra la U. Y no nos entregan ninguna seguridad. Todos tenemos las mismas dudas”, indicó el zaguero.

“Me parece que se echan los partidos encima, son soberbios, no nos permiten tener diálogos cuando nos acercamos con todo el respeto del mundo. Las decisiones te terminan marcando los partidos, los arbitrajes siempre son malos”, insistió.