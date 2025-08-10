SUSCRÍBETE
El Deportivo

La autocrítica de Vicente Pizarro luego de que Colo Colo dejara escapar el triunfo: "Se nos va por errores nuestros"

El volante realizó un duro mea culpa luego de que Everton lograra una agónica igualdad ante el Cacique.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Vicente Pizarro realizó una dura autocrítica tras la igualdad de Everton y Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo dejó escapar tres puntos clave. El Cacique ganaba hasta el séptimo minuto de descuento, pero un penal de Sebastián Vegas significó la igualdad. Sebastián Sosa marcó en la agonía para Everton y complicó al cuadro albo en sus aspiraciones de escalar en la tabla para pelear por meterse a puestos de clasificación a copas internacionales.

Tras el partido, Vicente Pizarro realizó sus descargos tras el amargo empate en Viña del Mar. “Mucha rabia. Creo que teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros. No supimos manejar la última parte del partido, pero bueno, hay que sacarse la rabia rápido porque tenemos que responder y empezar a ganar“, comenzó señalando Vicente Pizarro, en la transmisión de TNT Sports.

El volante realizó una severa autocrítica tras sufrir una agónica igualdad, mediante un lanzamiento penal, en los descuentos. “El primer tiempo lo manejamos muy bien. El segundo tiempo fue un poco más parejo. Son errores puntuales que nos hacen perder puntos que son clave“, agregó.

Pizarro continuó con el mea culpa y realizó un duro análisis por el momento del Cacique, no logra salid de la crisis. “Es que no nos alcanza. El rendimiento ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar, no nos está alcanzando y tenemos que dar un poco más para empezar a ganar“, disparó.

El zurdo, que porto el brazalete de capitán ante Everton, también se refirió al siguiente encuentro de Colo Colo, que se medirá con Universidad Católica. “No hay tiempo. Tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando. Hablaremos adentro y veremos estos errores puntuales que nos están pasando. Este partido que viene en casa no se puede perder”, sentenció.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoEvertonVicente Pizarro

