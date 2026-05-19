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    El Deportivo

    La medida adoptada por Cecilia Pérez tras la avanzada de la Casa de Estudios contra Azul Azul

    La timonel de la concesionaria laica considera "normal" que la Academia estudie el contrato que los une y anunció que se reunirá con la persona que gane las elecciones para la rectoría.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Cecilia Pérez habló tras la ofensiva de la Casa de Estudios. Foto: Diego Martin/Photosport. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Universidad de Chile pasó a la ofensiva. Tal como lo adelantó El Deportivo, la Casa de Estudios anunció que “ha encargado la elaboración de un informe jurídico” que determine los alcances legales de la situación que afecta al club deportivo tras la explosión del Caso Sartor, la salida de Michael Clark de la testera de Azul Azul y el allanamiento a las dependencias del Centro Deportivo Azul.

    Lo que busca la acción que será liderada por el profesor de la Facultad de Derecho de dicha entidad, Andrés Jana Linetzky, es persistir “en su mandato ineludible de resguardo de sus normas y valores en relación al debido cumplimiento del Convenio suscrito con Azul Azul S.A., así como al artículo 63 del Estatuto de la Universidad, en el que se establece su obligación de cautelar en forma integral el prestigio de la institución”.

    Por lo mismo, se le pedirá al profesional que incluya “sus efectos sobre el Convenio suscrito con Azul Azul S.A. y proponga distintos cursos de acción procedentes para la protección y respeto de los derechos de la Universidad”.

    La medida que tomó Azul Azul tras la avanzada de la Casa de Estudios

    Tras el comunicado de la Casa de Bello, la presidenta de la concesionaria laica -Cecilia Pérez- abordó el tema y entregó detalles de los pasos a seguir por la sociedad anónima.

    “Nosotros compartimos con la Casa de Estudios la importancia que tiene el club Universidad de Chile para el país, compartimos la historia de nuestro club y los principios que ello emana... Lo recibimos como algo completamente normal, bajo la circunstancia que se están viviendo”, aseguró Pérez.

    Luego aclaró que si bien su intención primaria era reunirse con la actual rectora, Rosa Deves, entiende que es mejor juntarse con la persona que gane las elecciones para ser la nueva testera de la U (los candidatos que pasaron a segunda vuelta son Alejandra Mizala y Francisco Martínez).

    “Dicho esto; a mi, como presidenta de la Universidad de Chile, me toca liderar un proceso donde tengo que velar por la tranquilidad y la normalidad de mi institución y también por una comunicación armoniosa con todas aquellas personas que se relacionan con Azul Azul”, agregó la máxima autoridad del equipo de fútbol.

    Finalmente, Cecilia Pérez espera que en la mencionada cita se pueda “ver que inconvenientes han existido con la institucionalidad y actuales autoridades y ver como lo podemos mejorar, porque lo más importante es lo que sí compartimos, que es la historia, los valores y la importancia de la Universidad de Chile”.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileAzul AzulCasa de EstudiosMichael ClarkCecilia PérezSartor

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