Chileno detenido en Brasil por racismo tiene una causa en trámite por soborno y una denuncia en 2013 por amenaza de bomba

Hasta ahora su nombre no era de conocimiento público. Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la pesquera Landes, salió a la palestra luego de un incidente mientras se dirigía desde Sao Paulo, Brasil, a Frankfurt, Alemania, en el vuelo LA8070 de Latam, cuando comenzó a emitir dichos racistas y homofóbicos luego de cuestionar la condición sexual de otra persona a bordo de la aeronave y tratar de “mono”, entre otras cosas, a un trabajador de la aerolínea, lo que encendió de inmediato las alarmas.

Posterior a lo sucedido, el chileno fue detenido por las autoridades brasileñas, arriesgando penas que podrían ir de los 2 a 5 años de cárcel, condena que podría cumplir en primera instancia en Brasil.

A la espera de esa resolución, Naranjo está desde el domingo 10 de mayo detenido en la comisaría del aeropuerto de Guarulhos, ubicada en las afueras de Sao Paulo, en el distrito de Várzea do Palácio y Cumbica, donde está ubicado el Centro de Detención Provisional II. El centro carcelario donde se encuentra no permite recibir visitas entre los primeros 10 a 30 días. Las celdas son para 12 personas y tiene una capacidad total de 841 prisioneros.

Cárcel donde se encuentra Naranjo en Brasil.

Sin embargo, eso no es todo para Naranjo, ya que cuenta con otros incidentes judiciales en suelo chileno. Uno, por un intento de soborno en el Registro Civil de Lo Barnechea, y otro, por una amenaza de bomba en el Hotel W de Santiago, según consignó Meganoticias.

La primera causa a la que luego accedió este medio corresponde a una querella criminal del Registro Civil que detalla que Naranjo se presentó en la sede de Lo Barnechea en 2025 junto a su señora y su hijo, con el objetivo de retirar el pasaporte de este último. Tras la negativa de la funcionaria, señalando que el documento no estaba listo, Naranjo subió el tono de voz, exigiéndolo.

Posterior a eso, según se detalla, preguntó a quién había que pagarle, con el objetivo de conseguir el documento. Ante la presencia de los guardias se retiró del lugar para posteriormente volver con un “fajo de billetes”, añadiendo: “Tome esto y me hace el pasaporte rápido”. Tras aquello, y muy ofuscado, se retiró junto a su familia.

“Los hechos relatados son de suma gravedad, en tanto configuran un soborno a funcionarios públicos, lo que constituye no sólo un delito, sino también una amenaza directa a la integridad e imagen del Servicio y a la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones”, indica el documento.

El segundo hecho se remonta a 2013, cuando Naranjo fue denunciado por el Hotel W por señalar que tenía una bomba “para matar a todos los musulmanes”, luego de mencionar en recepción que tenía problemas con la habitación que le habían asignado. Finalmente, y luego del respectivo operativo del GOPE, se desestimó la presencia de material explosivo.

Ante la causa, que ingresó al 4.º Juzgado de Garantía de Santiago que también pudo ver este medio, la Fiscalía finalmente decidió no perseverar, además de solicitar que no se iniciara una investigación.

“El Ministerio Público ha resuelto abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito”, indica el documento.

Detenido en Brasil

Lo ocurrido con Naranjo, tanto en Chile como en Brasil, ha sido motivo de cuestionamiento. Con respecto a esto último, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, criticó el comportamiento del empresario en T13 Radio. “Condeno enérgicamente lo que ha ocurrido”, dijo.

Desde Cancillería señalan que el cónsul general de Chile en São Paulo ha estado en contacto con familiares del chileno detenido, su abogado y con las instituciones policiales locales, para poder entregar la asistencia consular pertinente, en caso de que sea requerida.

Mientras, Pedro Mollo, abogado del chileno, en conversación con Meganoticias señaló que su defendido “no se acuerda de lo que pasó” y que “lo siente mucho”. Añadiendo que “fue un episodio del momento... no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales”.

“Él usa medicamentos para dormir, tratamiento psicológico prescrito y me informó que había tomado sus medicamentos. No se acuerda si había tomado alcohol”, estableció Mollo.

Mientras, la empresa pesquera Landes también tomó decisiones, dando a conocer que lo apartaría “formal y preventivamente” de sus funciones. La Tercera intentó ahondar con Landes el devenir de Naranjo, sin éxito.

El hecho llegó a tales niveles que fue repudiado públicamente por algunas autoridades y exautoridades en nuestro país. Es el caso del senador Fidel Espinoza y el exfiscal Carlos Gajardo.

Desde el 11 de enero de 2023 en Brasil esta conducta se sanciona con penas de 2 a 5 años de cárcel.



"Artículo 2-A. Insultar a alguien, ofendiendo su dignidad o decoro, por motivos de raza, color, etnia u origen nacional."

Pena: prisión de 2 (dos) a 5 (cinco) años y multa. pic.twitter.com/qitpFVdCp3 — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) May 16, 2026

Repudio de Latam

A través de un comunicado, Latam sostuvo que “ repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones”.

“En relación con el pasajero disruptivo en el vuelo LA8070 en la ruta São Paulo–Frankfurt el pasado 10 de mayo de 2026, LATAM Airlines Brasil informa que se encuentra colaborando plenamente con la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre la conducta deplorable del pasajero, quien fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo", añadieron en Latam.

Imagen referencial.

Además, algunos países ya han comenzado a avanzar en medidas más estrictas para enfrentar este fenómeno. En Estados Unidos existe una política de “Tolerancia Cero” impulsada por Federal Aviation Administration (FAA), que contempla multas civiles y sanciones penales ante conductas disruptivas impuestas por la autoridad. Por su parte, Brasil publicó en marzo de 2026 la Resolución N.º 800/2026 de ANAC, que establece multas aplicadas por la autoridad de hasta R$ 17.500 (USD 3.500 aprox.) e incorpora listas de exclusión para algunos pasajeros disruptivos.

En Chile, la tendencia es aún más pronunciada, según indica Latam, con 122 incidentes en 2023, 127 en 2024 y 280 en 2025. Durante el primer trimestre de 2026, se han registrado 74 casos.