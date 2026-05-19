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    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos

    Los ingresos subieron un 2,3%, explicado por el negocio bancario, y el retail en Perú. Sin embargo, en Chile las ventas disminuyeron 9,3% por la menor presencia de turistas argentinos y el cierre de algunas tiendas.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Ripley disminuyó sus ganancias en un 36% en el primer trimestre, pasando de $15.365 millones (US$17 millones) entre enero y marzo de 2025, a $9.793 millones (US$11 millones) este año, lo que se explicó en parte por el menor turismo de compra de argentinos en Chile.

    Ripley detalló que la disminución de sus utilidades se debió también a efectos no operacionales, ”principalmente diferencias de cambio asociadas a la fluctuación del PEN/USD sobre pasivos por arrendamiento bajo NIIF 16 y un mayor gasto por impuesto a la renta. No obstante, el desempeño operacional de la compañía, especialmente en Perú, se mantuvo sólido y en línea con la estrategia de rentabilidad, eficiencia y fortalecimiento de su propuesta de valor”.

    La firma aumentó sus ingresos en un 2,3% en el periodo, pasando de $495.206 millones (US$534 millones) a $506.746 millones (US$546 millones). La expansión de las ventas respondió principalmente al negocio de retail en Perú, el crecimiento bancario en ambos países, y adicionalmente al desempeño del segmento de centros comerciales.

    Al desglosar los negocios de Ripley, el retail tuvo una merma de 0,6% en sus ingresos, hasta los $353.407 millones (US$381 millones). Se evidencia que si bien hubo un incremento de 16,8% en Perú, en Chile cayeron 9,3%. El desempeño a nivel local se explica por una alta base de comparación asociada a un boom de argentinos que cruzaron la cordillera para comprar, y además por el cierre de tiendas que se realizó entre marzo el 2025 y el primer trimestre de 2026.

    En el negocio bancario los ingresos aumentaron 10,1%, hasta los $140.283 millones (US$151 millones). “En Chile, se observó una mayor actividad comercial, impulsada por una mayor venta de productos financieros, lo que se reflejó en una expansión de 18,2% a/a de la cartera de colocaciones al cierre del período”, indicó Ripley.

    Adicionalmente, sostuvo que el cargo por riesgo neto sobre cartera promedio se ubicó en 11%, lo que es un 8,3% más que en el primer trimestre de 2025. Ripley detalló que esto se debió a la implementación de la normativa de prefijos que disminuyó la tasa de contacto con clientes y afectó la gestión de cobranza. Sin embargo, luego del veredicto de la Corte Suprema que permitió excluir de la norma al retail financiero, Ripley espera una normalización gradual.

    En tanto, en el grupo Marina, el negocio de centros comerciales, los ingresos subieron 7%, hasta los $193.200 millones (US$208 millones). En Chile aumentaron 1,4%, pese a una disminución de 3,5% de sus visitantes, y menores ventas de sus locatarios en un 12,1%, versus el primer trimestre de 2026. En Perú, los ingresos crecieron 9,1%, con casi un 11% más de visitantes, y ventas de locatarios que se incrementaron 14,3%.

    El ebitda de Ripley cayó un 2,4% en el periodo. En el primer trimestre de 2025 alcanzó los $43.003 millones (US$46 millones), y al cierre de marzo de este 2026 llegó a $41.960 millones (US$45 millones).

    Más sobre:Resultados de empresasRipleyRetail

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