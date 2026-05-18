Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1. Foto Chile Travel

Comenzó la cuenta regresiva para la conmemoración a una querida receta nacional ante el Día del Completo 2026, donde compartir un clásico italiano, o la variedad de preferencia, es el panorama ideal para celebrar.

Cabe recordar que la jornada tiene su fecha oficial este domingo 24 de mayo , sin embargo, el festejo en torno a la preparación ya se encuentra en marcha.

En esa línea, algunos establecimientos ya han anunciado las promociones de completo que estarán vigentes, donde no habrá que esperar hasta el fin de semana para aprovechar de algunos descuentos.

Doggi’s

La cadena se encuentra en el Mes del Hot Dog, donde celebran con una promoción que permite agrandar el hot dog a 30 cm por $1.000 en los Doggicombos o Bigbox durante mayo.

Dominó

La marca tendrá una especial promoción para los próximos días, con el siguiente detalle:

Jueves 21 de mayo hay 2x1 en Completo DomiNOT Italiano o Alemán

Viernes 22 de mayo hay 2x1 en Completo Original Italiano, Dominó o Nacional

Juan Maestro

La firma celebra durante este mes con la Dupla Completo por $10.000, disponible mediante delivery directamente desde la aplicación.

Pronto Copec

Hasta este 18 de mayo se puede aprovechar el 40% de descuento en completos a través del catálogo Full de la App Copec en establecimientos Pronto de todo el país.

Desde la empresa se anunció que las tres ciudades que más disfruten de esta preparación ganarán el concurso llamado La Completón Pronto, que se celebrará el 24 de mayo.