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    Ni frenteamplistas ni comunistas: Mundaca, Campillai, Toledo y Olmos buscan crear nuevo movimiento de izquierda

    Los dirigentes se reunieron el fin de semana para avanzar en la creación de un proyecto que cobije a la izquierda "huérfana" que no se siente ligada ni al PC ni al FA. Esto en medio de los intentos de Parisi de acercarse al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Independientes de izquierda: Matías Toledo, Rodrigo Mundaca, Fabiola Campillai y Joel Olmos.

    Este fin de semana en La Cisterna se reunieron distintos liderazgos independientes que representan a la izquierda para avanzar en la construcción de un nuevo movimiento político que agrupe a distintas organizaciones sociales y figuras que no militan en los partidos políticos del sector.

    Hasta la comuna de la zona sur de Santiago llegaron el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la senadora de la Región Metropolitana, Fabiola Campillai; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos.

    La idea del grupo es reunir a la izquierda “huérfana”, aquella que no siente representada ni por el Frente Amplio ni el Partido Comunista.

    Quienes conocen las tratativas, aseguran que el objetivo del grupo es avanzar a la creación de un nuevo partido político. Las conversaciones son preliminares por eso el nuevo movimiento aun no es bautizado.

    Así lo planteó Joel Olmos a La Tercera: “Nombre nada, eso es parte de los equipos creativos y yo soy nada creativo para esas cosas. Hay un espacio en la izquierda. La pregunta es, si tú eres de izquierda o eres FA o PC. Nosotros tenemos buena relación con esos grupos, pero yo no soy ni PC ni FA. Entonces, ¿dónde podría militar alguien de izquierda que no sea en esos espacios?“.

    24/06/2025 - JOEL OLMOS, ALCALDE DE LA CISTERNA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El mismo jefe comunal de La Cisterna agregó que el encuentro de este fin de semana “tiene que ver con ir formalizando este movimiento que tiene harto trabajo conjunto y que, esperamos, siga avanzando, creciendo con otras personalidades”.

    “La disputa del poder tiene distintas dimensiones. Una tiene que ver con lo territorial y movimientos sociales. Esto tiene mucho de eso. Lo que queremos hacer es que, a través de esta articulación, poder incidir en la política más institucional y partidaria. Se necesitan articulaciones y alianzas para disputar los espacios locales, entonces tiene esa perspectiva. También la de ir formalizándose y ver la posibilidad de constituirse como fuerza en el futuro”, agregó el alcalde Olmos.

    En la misma línea, el gobernador Rodrigo Mundaca complementó que este es “un proceso incipiente de articulación desde los territorios, comunidades. Se pone en la centralidad el bienestar de las personas y, como hemos dicho siempre, Santiago no es Chile. Chile son sus regiones. Este es un proceso que parte, estamos compartiendo ideas, sueños, anhelos, en la perspectiva de construir un espacio donde todos tengan cabida”.

    MARIO TELLEZ

    La autoridad por Valparaíso también agregó: “En ese espacio nos estamos articulando, conversando, acompañando. Es un espacio donde se construye unidad de criterio, de acción. Es un espacio incipiente, pero necesario”.

    Los acercamientos de Toledo y el PDG

    El encuentro -que se ha realizado en tres ocasiones- se da luego de una reunión del alcalde Matías Toledo con el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, y del interés de esta última colectividad en sumar al jefe comunal a sus filas.

    El edil de Puente Alto, sin embargo, ha descartado la intención de militar al PDG, aunque si está abierto a abrir una conversación con el grupo que hoy es bisagra en el Congreso.

    Las figuras más reconocibles del nuevo movimiento político han estado ligadas históricamente a la izquierda y han recibido el apoyo de los partidos en sus cruzadas electorales.

    La actual oposición, sin ir más lejos, respaldó a Mundaca, Toledo, Campillai y Olmos en sus últimos comicios, pero estos dirigentes han evitado ingresar a las filas de las colectividades que hoy se reúnen semanalmente para hacer frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Ahora, los representantes del nuevo movimiento político en formación proyectan un duro camino en caso de querer convertirse en un partido. Esto por los ajustes a la ley de creaciones de nuevas colectividades, idea que también mencionó Olmos a este medio.

    “El proceso de un partido político se demora años, por el tema de las constituciones, firmas. Ahora hay un cambio de ley que está impidiendo, poniendo muchos más requisitos que antes para la constitución. Son procesos largos que estamos evaluando cómo enfrentar en el futuro, con mucha más gente”, afirmó el jefe comunal de La Cisterna.

    Más sobre:Rodrigo MundacaMatías ToledoFabiola CampillaiJoel OlmosIzquierda

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