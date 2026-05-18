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    Política

    Huenchumilla advierte que si el gobierno “quiere pasar máquina”, la megarreforma saldrá “sin legitimidad total”

    No obstante, el senador sostuvo que la Democracia Cristina está disponible para conversar y señaló que “esa es nuestra tarea, esa es la esencia del poder legislativo".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, cuestionó al gobierno y la forma en que han impulsado la megarreforma, acusando una falta de diálogo.

    El senador abordó el proyecto en radio Pauta señalando que “hemos visto que el gobierno ha podido sacarlo todo esto con discusión inmediata, sin posibilidad de invitar a organismos técnicos, a profesores, académicos, especialistas en el rubro”.

    “Entonces no había un ambiente que sea propicio para un diálogo de entendimiento como es normalmente en todos los proyectos de ley, sobre todo cuando son materias complejas y materias tan importantes como es todo el sistema tributario del país”, sostuvo, añadiendo que “naturalmente que hay un problema de forma que nosotros en el Senado no estamos acostumbrados a trabajar así”.

    Es así como Huenchumilla expresó que “entonces si el gobierno va a replicar en el Senado este fast track de un par de días y pasar máquina, bueno, no va a haber ninguna posibilidad de conversar”.

    En la misma línea, abordó el hecho de que el gobierno tendría los votos para aprobar el proyecto sin la necesidad de la oposición, mencionando que “si el gobierno quiere pasar máquina y tiene los votos, bueno, ese es un escenario y entonces esto va a salir, digamos, sin legitimidad total, porque va a haber un conjunto de gente, que somos senadores en este caso, que vamos a decir, mire, no hemos tenido ninguna posibilidad de conversar y de dialogar con el gobierno en esta materia”.

    “Cuando el gobierno te quiere pasar máquina y no te deja ningún espacio como pasó en la Cámara. Entonces, ¿Cómo le voy a creer yo de que efectivamente quiere negociar en términos de una negociación de buena fe, dispuesto a escuchar", reiteró.

    A pesar de los cuestionamientos, el senador afirmó que la DC está disponible para conversar, señalando que “esa es nuestra tarea, esa es la esencia del poder legislativo y por lo tanto si el gobierno estima pertinente hablar con nosotros, hablaremos”.

    Finalmente, Huenchumilla también cuestionó cómo ha llevado la conversación del proyecto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que “yo creo que seguir el diseño del ministro de Hacienda es un error” y que “no se acaba el Gobierno con este proyecto, el gobierno va a tener que seguir trabajando otros proyectos con distintos ministros, y el ministro de Hacienda va a tener que volver al Senado con otros proyectos, y si el pone un estilo de esa manera, bueno, va a cosechar lo que ha sembrado”.

    “Siempre se pasa en cuenta, nada es gratis en política”, apuntó.

    Más sobre:Francisco HuenchumillaDCMegarreformaGobierno

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