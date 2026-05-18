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    Irán afirma que sigue los intercambios con Estados Unidos sobre una propuesta a través de Pakistán

    Según ha desvelado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Washington transmitió “una serie de puntos revisados y consideraciones” a través de Pakistán.

    Por 
    Europa Press
    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    El Ministerio de Exteriores de Irán ha señalado este lunes que Teherán sigue los intercambios con Estados Unidos centrados en una propuesta de paz, mediante la mediación de Pakistán, después de que las condiciones de Irán fueran rechazadas en un primer momento por Washington.

    Según ha desvelado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, los intercambios diplomáticos para un marco de una propuesta de paz, tras el primer intento por una iniciativa de 14 puntos iraní, sigue en marcha y Washington transmitió “una serie de puntos revisados y consideraciones” a través de Pakistán la semana pasada, ha informado la agencia iraní IRNA.

    “Después de que presentáramos el plan de 14 puntos, la parte estadounidense expuso sus consideraciones. A su vez, nosotros también presentamos nuestras consideraciones”, ha señalado en rueda de prensa.

    Así las cosas, Baqaei ha insistido en que siguen los intercambios “pese a que la parte estadounidense anunció públicamente que este plan había sido rechazado”, por lo que desvelado que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa distintas consideraciones a la propuesta de Teherán para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz.

    El portavoz de Exteriores iraní ha incidido en que Teherán ya ha trasladado su respuesta al último borrador estadounidense por el mismo canal. “Como se anunció ayer, nuestras opiniones fueron a su vez transmitidas a la parte estadounidense. Por tanto, el proceso continúa a través de Pakistán”, ha asegurado.

    En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido a Irán de que “el tiempo corre” en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que “no quedará nada de ellos” si finalmente retoma la ofensiva militar contra Irán.

    Islamabad lidera un proceso de diálogo tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda ronda para dar próximos pasos en la tregua prorrogada desde entonces sin fecha límite por parte del presidente norteamericano.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Pakistán, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

    Más sobre:Estados UnidosIránPakistánAcuerdo

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