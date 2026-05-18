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    La emotiva historia de Hannah Harper, la ganadora de American Idol 2026

    Hannah Harper ganó la temporada 24 de American Idol tras emocionar con una canción inspirada en su depresión posparto y la maternidad. Su audición superó las 120 millones de reproducciones.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La emotiva historia de Hannah Harper, la ganadora de American Idol 2026

    Tiene 25 años y en su primera audición, no pudo evitar llorar. Así fue el comienzo de la estadounidense Hannah Harper en el concurso de talentos American Idol. Con un vestido que hizo ella misma, le contó a los jueces que tiene tres niños, es ama de casa y tuvo una grave depresión posparto.

    Un día, mientras estaba sentada en el sofá sin saber cómo continuar, uno de sus hijos empezó a pedirle que le abriera un paquete de queso. “¡Déjenme en paz con el maldito queso!”, fue su primera reacción.

    Entonces, tuvo una especie de revelación. La primera canción que cantó, antes de convertirse en la ganadora del certamen, fue escrita por ella, y describe cómo este episodio del queso —que a simple vista puede parecer insignificante— la ayudó a superar su depresión.

    La historia de Hannah Harper, ganadora de American Idol

    Después de haberle gritado a su hijo, se dio cuenta que estaba equivocada. En ese momento algo cambió en la ama de casa y cantante.

    Finalmente abrí el queso. Y cuando lo hice, me di cuenta que Dios me había puesto en ese lugar, y que estar en mi casa era el ministerio más grande que jamás podría tener. Y ser madre… Me di cuenta de que eso era exactamente lo que quería, y le di una patada a la depresión posparto y dije: ‘No voy a seguir así’”.

    La mujer había sido cantante cuando era más pequeña, en una banda de gospel de su familia.

    Entonces, decidió escribir String Cheese (Queso en tira, en español), una balada acústica que interpretó en la primera audición de American Idol y que se robó el corazón de los jueces.

    “En esos días quiero llorar, huir y esconderme, pero me preocuparía por todas sus necesidades. Cuando estoy abrumada y agotada, vienen trepando al sofá y dicen: ‘Mamá, ¿puedes abrir mi queso en tiras? Sonrío porque sé que satisfacer sus necesidades llena mi alma.Ser su mamá es lo que estoy destinada a ser”, dice la letra.

    A partir de allí, se desenvolvió en el concurso cantando canciones country y cristianas durante toda la temporada 24. Y hace pocos días, anunciaron que fue la flamante ganadora de American Idol.

    “Eres una verdadera artista. Has sido una verdadera artista durante todo el año, desde el día en que cantaste tu canción original que conectó con tanta gente”, la felicitó uno de los jueces, Luke Bryan.

    Y es que muchas madres que la escucharon, se sintieron identificadas con la letra e interpretación. Así, Harper les recordó que no están solas, que criar hijos no es fácil, pero que aún así deben cuidarse y perseguir sus sueños.

    El video de su audición con String Cheese es uno de los más vistos en American Idol: cuenta con más de 120 millones de reproducciones en todas sus plataformas.

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