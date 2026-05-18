Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres. Foto: Unsplash

Durante décadas, millones de mujeres con síntomas como periodos irregulares, dolor pélvico, exceso de vello corporal y acné han recibido un diagnóstico que no siempre lograba explicar lo que realmente ocurre en sus cuerpos: síndrome de ovario poliquístico (SOP) .

Sin embargo, ese nombre acaba de cambiar, en lo que expertos consideran un giro histórico para la salud femenina.

Según informó The New York Times, un consorcio internacional de médicos e investigadores concluyó que una de las raíces de los problemas asociados a esta condición era precisamente su denominación.

Muchas pacientes diagnosticadas con “síndrome de ovario poliquístico” no presentan quistes en los ovarios , pero sí una disfunción hormonal y metabólica generalizada.

Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres. Foto: Pexels

Síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP)

Tras un proceso de varios años en el que participaron 56 organizaciones y se encuestó a miles de pacientes y profesionales de la salud, el grupo anunció en la revista The Lancet que el trastorno pasará a llamarse síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP) .

Los autores del documento explicaron que el nombre anterior “no describía con exactitud la enfermedad, lo que contribuía a retrasar el diagnóstico, fragmentar la atención y estigmatizar , a la vez que limitaba las investigaciones y la formulación de políticas”.

La endocrinóloga Helena Teede, profesora de salud de la mujer en la Universidad Monash de Australia y autora principal del artículo, fue tajante respecto al impacto del antiguo enfoque.

“Cuando se considera que una afección afecta a un órgano, todo, desde la financiación de la investigación hasta la educación y las directrices clínicas, se pone en esa caja . Y en este caso, estaba en la caja equivocada ”.

Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres. Foto: Istock. SDI Productions

La importancia de este cambio

El cambio no es menor. El SOMP afecta a entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva, según la Organización Mundial de la Salud, y también puede presentarse en personas transgénero.

Además de los síntomas ginecológicos, puede provocar alteraciones en el cabello y la piel, y se asocia a mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y apnea obstructiva del sueño .

La formación médica centrada casi exclusivamente en los ovarios ha tenido consecuencias prácticas.

Muchos ginecólogos y endocrinólogos reproductivos no derivan a las pacientes a exámenes para detectar problemas metabólicos o cardiovasculares, ni les advierten de esos riesgos.

La ginecóloga-obstetra Christine Carlan Greves, del Orlando Health Women’s Institute, señaló que es frecuente que las pacientes se sientan confundidas si no tienen quistes o que teman desarrollar cáncer por una asociación errónea.

Además, expresó que espera que las conversaciones se centren menos en la reproducción, porque “la vida de una mujer es mucho más que eso”.

En los próximos tres años, el consorcio impulsará una campaña internacional para comunicar el cambio .

Para muchas pacientes, el impacto podría ser inmediato: más controles de resistencia a la insulina, colesterol alto y otros factores de riesgo cardiovascular, además de asesoramiento en nutrición y estilo de vida.

Como señaló la profesora Basma Faris, de la Escuela de Medicina Icahn en Monte Sinaí, el objetivo es claro: “nos reorientará a pensar en esto como una afección crónica a largo plazo y no solo como un problema del periodo” .

Más que un cambio de sigla, el paso de SOP a SOMP busca transformar la manera en que se entiende, investiga y trata una condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.