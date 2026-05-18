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    Un terremoto de magnitud 5.2 sacude China y deja al menos dos muertos y un desaparecido

    La ciudad de Liuzhou, en el sur del territorio chino, fue sacudida por un sismo registrado a una profundidad de ocho kilómetros. Para ejecutar las labores de rescate, las autoridades locales enviaron a más de medio centenar de bomberos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Efectivos trabajan en el rescate de la víctimas del terremoto en Liuzhou, en el sur de China. Imagen @lilisha855 en X.

    Al menos dos personas fallecieron y otra está desaparecida tras un terremoto registrado en la madrugada de este lunes en la ciudad de Liuzhou, en el sur de China, con una magnitud de 5.2 grados en la escala de Richter.

    Así lo confirmó el Centro de Redes Sismológicas de China, de acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua, que indica que el sismo fue registrado a una profundidad de ocho kilómetros.

    Para ejecutar las labores de rescate, las autoridades locales enviaron al lugar de los hechos a más de medio centenar de bomberos, así como 315 efectivos, según informó el Ministerio de Gestión de Emergencias chino.

    Estos rescataron los cuerpos de dos habitantes que estaban atrapados bajo los escombros de una construcción en la localidad de Taiyangcun, en el distrito de Liunan, cuyos decesos fueron confirmados por el personal médico allí desplegado. No obstante, las labores de búsqueda de la persona desaparecida continúan.

    Más sobre:ChinaLiuzhouTerremotoMuertosDesaparecidoRescateMundo

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