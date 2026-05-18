RN propone alternativa al rechazo del Sence tras recibir críticas por desmarque en la megarreforma

Fue el viernes cuando la bancada de Renovación Nacional (RN) hizo llegar al gobierno de José Antonio Kast una propuesta para modificar el artículo de la megarreforma que busca eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El miércoles pasado, en medio de la votación del proyecto en la Comisión de Hacienda, la norma fue motivo de conflicto en el oficialismo. Los diputados RN de esa instancia, Diego Schalper y Eduardo Durán, la votaron en contra y permitieron su rechazo.

Pese a que los diputados RN adelantaron su postura incluso al Presidente Kast, el episodio desató las críticas de sus pares del Partido Republicano y la UDI, quienes los acusaron de actuar como un “semioficialismo”.

Algunos parlamentarios del bloque incluso apuntaron contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, por no lograr cuadrar a la bancada de su partido.

Lo anterior -sostienen- responde a que en los primeros meses de gobierno han sido varios los parlamentarios de RN que no han dudado en hacer ver sus diferencias con La Moneda públicamente, en distintas materias.

A raíz de esa controversia, durante los últimos días al interior del comité parlamentario RN empezó a circular una documento para defender la decisión de rechazar la propuesta, en que se propone una serie de medidas para “modernizar la franquicia tributaria” . La idea -afirman- es que las distintas sugerencias sean revisadas este lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde se tramitará la megarreforma.

13 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“El sistema de formación laboral chileno requiere una reforma estructural profunda, no su eliminación. El instrumento vigente -desde 1976- es regresivo, débilmente fiscalizado y poco vinculado a resultados. Sin embargo, eliminarlo sin reemplazo dejaría a Chile sin la única herramienta de escala relevante que financia formación continua de trabajadores ocupados”, se plantea en el texto.

Esto -se agrega- “en un momento en que sectores como construcción, minería, energías renovables y tecnología proyectan una aceleración crítica de demanda de talento calificado, sumado a los 2,3 millones de personas que enfrentan riesgo de obsolescencia en sus competencias para encontrar empleo”.

De esa forma, se propone tomar como referencia un proyecto de ley del expresidente Sebastián Piñera de modernización del organismo. Se sugiere, por ejemplo, bajar el monto de la franquicia a 0,75% de la planilla de remuneraciones o hacer lo propio a 0,5% por un lapso de 3 años.

Por otra parte, se promueve reducir la burocratización y también intervenir la pertinencia de los distintos cursos, al transformar el consejo nacional de capacitación y los consejos regionales en una oficina que defina los cursos que serán financiados. Al mismo tiempo, se barajan métodos de compensación debido a la menor recaudación que significará mantener el organismo.

“Le hemos planteado al gobierno que podríamos por ejemplo mantener la franquicia en un 1% respecto de las pymes, recortar un 0,75% con lo que respecta a las grandes empresas, y establecer la pertinencia de los cursos para acotar la oferta”, explicó Schalper.

11 -05-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El jefe de bancada de los diputados RN detalló que “le hemos presentado esta propuesta al gobierno, de manera que podamos incluirla en la Comisión de Trabajo y que llegue a la sala. Estamos trabajando para que se suscriba transversalmente y fortalezca el apoyo al proyecto”.

Schalper agregó que “entendemos la necesidad de hacerse cargo de los recursos públicos que se pretendía ahorrar con la eliminación de la franquicia Sence. Durante la mañana le haremos llegar al gobierno las tres opciones que estamos barajando, que confiamos compensarán con creces este esfuerzo por un millón de trabajadores”.

El tema es mirado con atención en el oficialismo, no solo por las críticas a la decisión de RN, sino también por la postura que adopte La Moneda.

Al respecto, en entrevista en Mesa Central de Canal 13, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el Sence “es un tema que uno ve en la historia y hay múltiples informes que (muestran) que se mal usaba, que un porcentaje importante iba a las empresas grandes, no estaba llegando a las empresas donde más se necesita capacitación, pero estamos conversando con distintos actores para ver si lo podemos reponer, tratando de focalizarla de distinta forma”.

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería. Oscar Ordenes Rivera

Y añadió: “Lo que necesitamos y estamos convencidos como gobierno es capacitación (...) si es a través del Sence o no, o un Sence renovado, es la discusión que estamos teniendo”.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en tanto, afirmó que “yo he visto que el Sence está quedando para las pymes solamente. Si la eliminación del Sence es para las grandes solamente, por los distintos abusos que había, va a quedar finalmente para empresas que vendan menos de 75 mil UF y en eso veo apertura de los que criticaban la eliminación y en el Ejecutivo”.