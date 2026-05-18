SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    RN propone alternativa al rechazo del Sence tras recibir críticas por desmarque en la megarreforma

    Tras recibir cuestionamientos por parte de la UDI y el P. Republicano, los diputados de Renovación Nacional hicieron llegar un documento a La Moneda en que se propone "modernizar" la franquicia tributaria y evitar su erradicación. La apuesta es que esta sea revisada en la Comisión de Trabajo este lunes.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Fue el viernes cuando la bancada de Renovación Nacional (RN) hizo llegar al gobierno de José Antonio Kast una propuesta para modificar el artículo de la megarreforma que busca eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

    El miércoles pasado, en medio de la votación del proyecto en la Comisión de Hacienda, la norma fue motivo de conflicto en el oficialismo. Los diputados RN de esa instancia, Diego Schalper y Eduardo Durán, la votaron en contra y permitieron su rechazo.

    Pese a que los diputados RN adelantaron su postura incluso al Presidente Kast, el episodio desató las críticas de sus pares del Partido Republicano y la UDI, quienes los acusaron de actuar como un “semioficialismo”.

    Algunos parlamentarios del bloque incluso apuntaron contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, por no lograr cuadrar a la bancada de su partido.

    Lo anterior -sostienen- responde a que en los primeros meses de gobierno han sido varios los parlamentarios de RN que no han dudado en hacer ver sus diferencias con La Moneda públicamente, en distintas materias.

    A raíz de esa controversia, durante los últimos días al interior del comité parlamentario RN empezó a circular una documento para defender la decisión de rechazar la propuesta, en que se propone una serie de medidas para “modernizar la franquicia tributaria”. La idea -afirman- es que las distintas sugerencias sean revisadas este lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde se tramitará la megarreforma.

    13 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “El sistema de formación laboral chileno requiere una reforma estructural profunda, no su eliminación. El instrumento vigente -desde 1976- es regresivo, débilmente fiscalizado y poco vinculado a resultados. Sin embargo, eliminarlo sin reemplazo dejaría a Chile sin la única herramienta de escala relevante que financia formación continua de trabajadores ocupados”, se plantea en el texto.

    Esto -se agrega- “en un momento en que sectores como construcción, minería, energías renovables y tecnología proyectan una aceleración crítica de demanda de talento calificado, sumado a los 2,3 millones de personas que enfrentan riesgo de obsolescencia en sus competencias para encontrar empleo”.

    De esa forma, se propone tomar como referencia un proyecto de ley del expresidente Sebastián Piñera de modernización del organismo. Se sugiere, por ejemplo, bajar el monto de la franquicia a 0,75% de la planilla de remuneraciones o hacer lo propio a 0,5% por un lapso de 3 años.

    Por otra parte, se promueve reducir la burocratización y también intervenir la pertinencia de los distintos cursos, al transformar el consejo nacional de capacitación y los consejos regionales en una oficina que defina los cursos que serán financiados. Al mismo tiempo, se barajan métodos de compensación debido a la menor recaudación que significará mantener el organismo.

    “Le hemos planteado al gobierno que podríamos por ejemplo mantener la franquicia en un 1% respecto de las pymes, recortar un 0,75% con lo que respecta a las grandes empresas, y establecer la pertinencia de los cursos para acotar la oferta”, explicó Schalper.

    11 -05-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El jefe de bancada de los diputados RN detalló que “le hemos presentado esta propuesta al gobierno, de manera que podamos incluirla en la Comisión de Trabajo y que llegue a la sala. Estamos trabajando para que se suscriba transversalmente y fortalezca el apoyo al proyecto”.

    Schalper agregó que “entendemos la necesidad de hacerse cargo de los recursos públicos que se pretendía ahorrar con la eliminación de la franquicia Sence. Durante la mañana le haremos llegar al gobierno las tres opciones que estamos barajando, que confiamos compensarán con creces este esfuerzo por un millón de trabajadores”.

    El tema es mirado con atención en el oficialismo, no solo por las críticas a la decisión de RN, sino también por la postura que adopte La Moneda.

    Al respecto, en entrevista en Mesa Central de Canal 13, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el Sence “es un tema que uno ve en la historia y hay múltiples informes que (muestran) que se mal usaba, que un porcentaje importante iba a las empresas grandes, no estaba llegando a las empresas donde más se necesita capacitación, pero estamos conversando con distintos actores para ver si lo podemos reponer, tratando de focalizarla de distinta forma”.

    Daniel Mas, biministro de Economía y Minería. Oscar Ordenes Rivera

    Y añadió: “Lo que necesitamos y estamos convencidos como gobierno es capacitación (...) si es a través del Sence o no, o un Sence renovado, es la discusión que estamos teniendo”.

    El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en tanto, afirmó que “yo he visto que el Sence está quedando para las pymes solamente. Si la eliminación del Sence es para las grandes solamente, por los distintos abusos que había, va a quedar finalmente para empresas que vendan menos de 75 mil UF y en eso veo apertura de los que criticaban la eliminación y en el Ejecutivo”.

    Más sobre:MegarreformaRNSenceJosé Antonio KastLa MonedaOficialismoPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un terremoto de magnitud 5.2 sacude China y deja al menos dos muertos y un desaparecido

    Cuba desestima el informe sobre drones y afirma que es una fabricación de EE.UU. para “justificar la guerra económica despiadada”

    Al menos cinco muertos y 15 heridos en nuevos ataques aéreos israelíes contra el sur de Líbano

    Ataque armado deja 10 muertos en el estado mexicano de Puebla: entre ellos una recién nacida

    Marzo registró la mejor asistencia escolar desde 2019, el último año antes de la pandemia

    Emiratos Árabes Unidos informa de una ataque con drones cerca de la central nuclear de Barakah

    Lo más leído

    1.
    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    2.
    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    3.
    P. Nacional Libertario emplaza al gobierno de Kast por la muerte de Podlech bajo condena y acusa “falta de coraje”

    P. Nacional Libertario emplaza al gobierno de Kast por la muerte de Podlech bajo condena y acusa “falta de coraje”

    4.
    Republicanos apuntan contra Paulina Núñez (RN) por llamar a la “prudencia” a Kast tras cuestionar evaluaciones ambientales

    Republicanos apuntan contra Paulina Núñez (RN) por llamar a la “prudencia” a Kast tras cuestionar evaluaciones ambientales

    5.
    Bancadas oficialistas apoyan postura de Alvarado por acuerdos legislativos y hacen llamado al PC y al FA

    Bancadas oficialistas apoyan postura de Alvarado por acuerdos legislativos y hacen llamado al PC y al FA

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    RN propone alternativa al rechazo del Sence tras recibir críticas por desmarque en la megarreforma
    Chile

    RN propone alternativa al rechazo del Sence tras recibir críticas por desmarque en la megarreforma

    Marzo registró la mejor asistencia escolar desde 2019, el último año antes de la pandemia

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae al 36%, el peor registro de su mandato

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos
    Negocios

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    El peor desenlace para Brayan Cortés: ataja dos penales, pero Argentinos Juniors deja escapar el pase a la final

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Un terremoto de magnitud 5.2 sacude China y deja al menos dos muertos y un desaparecido
    Mundo

    Un terremoto de magnitud 5.2 sacude China y deja al menos dos muertos y un desaparecido

    Cuba desestima el informe sobre drones y afirma que es una fabricación de EE.UU. para “justificar la guerra económica despiadada”

    Al menos cinco muertos y 15 heridos en nuevos ataques aéreos israelíes contra el sur de Líbano

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad