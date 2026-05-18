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    Ataque armado deja 10 muertos en el estado mexicano de Puebla: entre ellos una recién nacida

    Un grupo de hombres armados ingresó a una vivienda en el municipio de Tehuitzingo y atacó a una familia. Entre las víctimas se cuentan seis hombres, tres mujeres y una niña de un mes y 20 días de edad.

    Por 
    Lya Rosen
    La Guardia Nacional en el lugar de los hechos en Tehuitzingo, Puebla. Imagen @RaulGtzNR en X.

    Diez personas murieron, incluida una menor de edad, luego de que hombres armados irrumpieran en una vivienda en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla (centro de México), y atacaran a las personas presentes en el lugar, según informaron las autoridades locales este domingo.

    La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) indicó que entre las diez víctimas mortales, hay seis hombres, tres mujeres y una niña, “quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados”.

    Diferentes medios locales reportaron que la menor fallecida era una recién nacida de un mes y 20 días de edad, y que aparentemente entre los seis varones habría otros dos menores de edad, lo cual todavía no ha sido confirmado por las autoridades.

    Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la casa ubicada en la comunidad de Texcalapa, en Tehuitzingo, y atacaron a una familia aparentemente vinculada al sector del transporte en la región.

    Después de recibir el llamado de un vecino que vio a las víctimas en el inmueble, los policías municipales acudieron al lugar y descubrieron a varias personas con lesiones por arma de fuego.

    La Fiscalía de Puebla detalló que nueve murieron en el lugar y una mujer falleció mientras era trasladada para recibir atención médica.

    “Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar”, dijo la fiscal del estado, Idamis Pastor, para luego precisar que de las diez víctimas seis eran integrantes de una familia y cuatro más eran “trabajadores”.

    La Policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales participan en las investigaciones, mientras continúan los patrullajes y revisiones en accesos a la comunidad, añadió la SSP.

    De acuerdo a DW, en años recientes el estado de Puebla ha registrado distintos episodios de violencia armada, algunos de ellos vinculados a actividades del crimen organizado.

    Según autoridades estatales, en diciembre de 2024 tres hombres murieron linchados por pobladores en Atzitzihuacan y, en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo dejó cuatro fallecidos.

    Más sobre:MéxicoPueblaAtaque armadoViviendaMuertosRecién nacidaMundo

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