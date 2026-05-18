Marzo registró la mejor asistencia escolar desde 2019, el último año antes de la pandemia

En el mundo de la educación escolar es sabido que las cifras de asistencia escolar de marzo, mes en que los alumnos vuelven a clases tras el receso veraniego, sirven como una suerte de predictor del año escolar. Por eso, que 2026 haya registrado el mejor marzo desde 2019, el último año antes de la llegada del coronavirus, es una buena señal.

En concreto, y según el análisis del Centro de Estudios del Mineduc al que tuvo acceso La Tercera, marzo 2026 promedió 90,9% de asistencia, 0,5% por sobre los 90,4% de 2025. Más arriba también de los 90,5% de 2024, los 89,3% de 2023 y los 84,7% de 2022. Cabe recordar que el umbral de la denominada inasistencia grave -el paso previo a la deserción- está fijado en 85% .

Eso sí, los datos de este 2026 mantienen la brecha respecto de 2020 y 2021, los años en que las clases telemáticas y los encierros eran la tónica: marzo de 2019 había registrado 92,7% de asistencia, marzo de 2018 un 92,5% y marzo de 2017 un 92,8%.

Yanira Alée, jefa del programa de Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad, que trabaja con niveles de educación parvularia, dice que para que un niño aprenda lo que requiere y desarrolle las habilidades de acuerdo con esa edad, la evidencia indica que debe asistir al menos un 90% de los días del año a clases. “Cuando los niños faltan el 10% o más a clases -20 días o más en el año- hablamos de ausentismo crónico, lo que implica importantes consecuencias en el rendimiento futuro, en la probabilidades de deserción escolar y en el vínculo que establecen con el sistema escolar”.

Y suma: “Desde esa perspectiva, aún tenemos grandes desafíos para que los niños no pierdan las oportunidades de aprendizaje que se dan en este periodo y son clave para sus trayectorias educativas futuras”.

En tal sentido, aporta que los niveles de educación parvularia también han aumentado su asistencia, la que ha ido creciendo desde 2022, cuando había 76,8% de promedio a nivel nacional, mientras que el año pasado se llegó a 84,1%.

“Desde esa perspectiva y considerando que más del 40% de los niños en prekínder y kínder presentan aún ausentismo crónico, aún tenemos grandes desafíos para que los niños no pierdan las oportunidades de aprendizaje que se dan en este periodo y son clave para sus trayectorias educativas futura”.

Acorde con el análisis del Mineduc, 75,48% de los estudiantes asistieron 90% o más durante marzo de este año, concentración que no alcanzaba esos niveles desde 2017, cuando el peso fue de 81,59%. En esta línea, el trabajo destaca la baja proporción de estudiantes en situación de asistencia crítica durante marzo de 2026, alcanzando un 2,66%, el nivel más bajo desde 2019. “ Este resultado se enmarca en la recuperación sostenida observada en los últimos años , consolidando una disminución respecto de los niveles más altos registrados tras el retorno a la presencialidad”, dice el documento.

Al analizar la dependencia administrativa, los colegios particulares subvencionados son los que registran históricamente la mayor asistencia en marzo. Estos recintos lograron recuperar sus niveles habituales a partir de 2024, alcanzando un 92,2% en 2026. Por su parte, los establecimientos municipales y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) muestran una recuperación más paulatina desde 2024, registrando este último año tasas de asistencia del 90,1% y 87,9%, respectivamente.

Como sea, todas las dependencias, con excepción de los colegios de administración delegada, tienen su mejor registro de asistencia en marzo desde 2019.

Dependencia 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025 2026 Municipal 91,4% 91,4% 91,5% 83,2% 87,8% 89,0% 89,3% 90,1% Part. Subvencionado 93,7% 93,3% 93,5% 85,9% 90,7% 91,7% 92,0% 92,2% CAD 92,0% 92,1% 92,1% 83,7% 88,3% 89,3% 89,0% 89,1% SLEP - 87,5% 90,7% 80,1% 82,5% 86,5% 85,2% 87,9%

¿Y por zonas geográficas? Es disímil. En la macrozona norte, Arica y Parinacota junto a Tarapacá muestran estabilidad desde 2024, aunque sin retornar a sus niveles prepandémicos, dice el análisis. En Atacama, zona históricamente crítica que registró inasistencia grave -bajo 85%- en 2022 y 2023, marcó 87,1% este año, aunque más bajo que el 87,9% de 2025.

La región con mejor asistencia en marzo de 2026 fue Ñuble con 92,9% , y la peor, justamente, Atacama.

Más en específico, el Centro de Estudios del Mineduc hizo el ejercicio de identificar a las 30 comunas con menor asistencia histórica en marzo. “Los resultados sitúan a Colchane, Cabo de Hornos, Timaukel y Tierra Amarilla entre las comunas con las tasas más bajas. ”Este patrón podría relacionarse con factores estructurales vinculados a su localización, tales como condiciones territoriales adversas, baja densidad poblacional y dificultades de conectividad, que en conjunto pueden afectar la asistencia regular al sistema escolar", se lee.