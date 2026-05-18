Emiratos Árabes Unidos informa de una ataque con drones cerca de la central nuclear de Barakah
El Ministerio de Defensa emiratí informó que tres drones ingresaron a su territorio desde la frontera occidental y uno de ellos impactó en la planta, provocando un incendio. La cancillería de los EAU calificó la ofensiva de “acto de agresión inaceptable”.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dieron a conocer este domingo que un ataque con drones provocó un incendio cerca de su central nuclear Barakah, en la región de Al-Dhafra, calificando el incidente de “escalada peligrosa”.
El Ministerio de Defensa del país informó que tres drones ingresaron a su territorio desde la frontera occidental. Dos de ellos fueron interceptados por sus fuerzas de defensa aérea, mientras que el tercero impactó contra un generador eléctrico “fuera del perímetro interior” de la central, provocando un incendio.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí calificó la ofensiva como un “acto de agresión inaceptable” y afirmó tener derecho a responder a cualquier hostilidad.
Además aseguró que “atacar instalaciones de energía nuclear con fines pacíficos constituye una violación flagrante del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho humanitario”.
De acuerdo a la Oficina de Medios de Abu Dhabi, el incendio provocado por el impacto fue controlado y que no se registraron heridos, asegurando además que “los niveles de seguridad radiológica no se vieron afectados”.
El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, repudió “en los términos más enérgicos” el ataque y afirmó que la ofensiva representa “una peligrosa escalada y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región”.
Albudaiwi afirmó además que el ataque constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales relacionadas con la protección de instalaciones vitales y nucleares”.
Aunque las autoridades no revelaron desde dónde se lanzó los drones, los EAU ha acusado previamente a Irán de estar detrás de los bombardeos contra su infraestructura energética y económica desde que estalló la guerra en la región en febrero.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró que estaba siguiendo de cerca la situación y que su director general, Rafael Grossi, expresó su “grave preocupación” por el incidente.
“La actividad militar que amenaza la seguridad nuclear es inaceptable”, afirmó Grossi, según un comunicado compartido por el organismo de control nuclear de la ONU en la red social X, y pidió “la máxima moderación militar”.
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