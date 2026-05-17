SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia denuncia un nuevo ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia

    La aeronave no tripulada fue derribada en las inmediaciones de la instalación y no hubo ninguna detonación, en el segundo día de ofensivas contra la planta que continúa operando con normalidad.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania Foto: Europa Press - Archivo. ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA

    Las autoridades de Rusia denunciaron este domingo un nuevo ataque de un dron ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas, concretamente contra la subestación de Raduga.

    La aeronave no tripulada fue derribada en las inmediaciones de la instalación y no hubo ninguna detonación, y por tanto tampoco daños, según informó la propia planta en sus redes sociales. “Los especialistas están trabajando en el lugar”, señaló.

    Foto: Zelensky/ Telegram

    Asimismo hubo ataques de artillería de Ucrania contra el taller de transportes de la central nuclear, aunque también sin causar víctimas. Tampoco hubo un incendio, pero sí daños en la cubierta del edificio y en varios autobuses utilizados para el traslado de personal, junto con daños en las ventanas de la zona de comunicación adyacente.

    Además se confirmó que la planta de energía atómica continúa operando con normalidad. “No ha habido ninguna violación de las condiciones de funcionamiento seguro. Todos los parámetros están bajo control. Los niveles de radiación de la central y de la zona vigilada están dentro de los límites normales”, apuntó la central.

    Se trata del segundo día consecutivo de ofensivas sobre la instalación en Zaporiyia, como alertó la planta, recordando que “es la mayor central nuclear de Europa”. “Es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la radiación”, argumentó.

    Zelensky resalta alcance de sus armas tras ataque a Moscú

    Durante esta misma jornada el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó el alcance cada vez mayor del armamento ucraniano, en referencia al reciente ataque de su país sobre la región de Moscú.

    Este último provocó la muerte de tres personas y se convirtió en la ofensiva ucraniana más potente hasta la fecha sobre la zona capitalina rusa.

    “Nuestras fuerzas han realizado una operación a gran escala contra la región de Moscú. Una buena oleada de ataques profundos. Ucrania tiene esta capacidad. Había más de 500 kilómetros de distancia a los objetivos”, planteó Zelensky en su discurso vespertino diario.

    Además, consideró que “esto es importante también porque la región de Moscú es la más saturada de defensas antiaéreas”. “Protegen sobre todo la zona que rodea la sede del poder, pero los pasos ucranianos de larga distancia los están superando”, destacó.

    El mandatario europeo además subrayó que el alcance del armamento “está cambiando significativamente la situación y, más en general, la percepción de la guerra de Rusia”.

    De la misma forma, apuntó que esta ofensiva es “una clara señal” para que “nadie pelee con Ucrania”. “Es importante que esta señal se envíe precisamente hoy, Día del Recuerdo de los cientos de miles de víctimas de la represión totalitaria, una represión que vino precisamente de Moscú”, planteó en referencia al “terror soviético”.

    En cuanto a la situación militar, Zelensky destacado que en las últimas 24 horas hubo más operaciones ucranianas que rusas como señal de “un cambio en el equilibrio”.

    Más sobre:RusiaCentral nuclear de ZaporiyiaAtaqueUcraniaDronVolodimir ZelenskyMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Investigan seguidilla de tiroteos en Texas: hay dos detenidos y al menos cuatro personas heridas

    Lo más leído

    1.
    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    2.
    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Ñublense en TV y streaming

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio
    Chile

    Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    Formalización de tres excarabineros y 12 civiles presuntamente vinculados a grupo criminal se extiende a este lunes

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos
    Negocios

    Banco Central define si activa o no por segunda vez el requerimiento adicional de capital para los bancos

    Francisco Guzmán, sobre el capital de riesgo para startups: “El mercado es mucho más exigente hoy que hace tres o cuatro años”

    Ministro Daniel Mas y visión sobre Codelco: “Es una compañía, sin duda, que está fuera de control”

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio
    Tendencias

    Por qué las aves urbanas le tienen más miedo a mujeres que hombres, según un estudio

    Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    El peor desenlace para Brayan Cortés: ataja dos penales, pero Argentinos Juniors deja escapar el pase a la final

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar
    Mundo

    Elecciones en Andalucía: El PP da otro golpe a Pedro Sánchez con la debacle del PSOE, aunque pierde mayoría absoluta y dependerá de Vox para gobernar

    OMS declara brote de rara cepa de ébola en República Democrática del Congo y Uganda como una “emergencia de importancia internacional”

    EE.UU. anuncia una serie de acuerdos con China, incluido el que “Irán no puede tener armas nucleares”

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad