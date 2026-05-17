Rusia denuncia un nuevo ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia

Las autoridades de Rusia denunciaron este domingo un nuevo ataque de un dron ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las fuerzas rusas, concretamente contra la subestación de Raduga.

La aeronave no tripulada fue derribada en las inmediaciones de la instalación y no hubo ninguna detonación, y por tanto tampoco daños, según informó la propia planta en sus redes sociales. “Los especialistas están trabajando en el lugar”, señaló.

Foto: Zelensky/ Telegram

Asimismo hubo ataques de artillería de Ucrania contra el taller de transportes de la central nuclear, aunque también sin causar víctimas. Tampoco hubo un incendio, pero sí daños en la cubierta del edificio y en varios autobuses utilizados para el traslado de personal, junto con daños en las ventanas de la zona de comunicación adyacente.

Además se confirmó que la planta de energía atómica continúa operando con normalidad. “No ha habido ninguna violación de las condiciones de funcionamiento seguro. Todos los parámetros están bajo control. Los niveles de radiación de la central y de la zona vigilada están dentro de los límites normales” , apuntó la central.

Se trata del segundo día consecutivo de ofensivas sobre la instalación en Zaporiyia, como alertó la planta, recordando que “es la mayor central nuclear de Europa”. “Es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la radiación”, argumentó.

Zelensky resalta alcance de sus armas tras ataque a Moscú

Durante esta misma jornada el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó el alcance cada vez mayor del armamento ucraniano, en referencia al reciente ataque de su país sobre la región de Moscú.

Este último provocó la muerte de tres personas y se convirtió en la ofensiva ucraniana más potente hasta la fecha sobre la zona capitalina rusa.

“Nuestras fuerzas han realizado una operación a gran escala contra la región de Moscú. Una buena oleada de ataques profundos. Ucrania tiene esta capacidad. Había más de 500 kilómetros de distancia a los objetivos ”, planteó Zelensky en su discurso vespertino diario.

Además, consideró que “esto es importante también porque la región de Moscú es la más saturada de defensas antiaéreas”. “Protegen sobre todo la zona que rodea la sede del poder, pero los pasos ucranianos de larga distancia los están superando”, destacó.

El mandatario europeo además subrayó que el alcance del armamento “está cambiando significativamente la situación y, más en general, la percepción de la guerra de Rusia”.

De la misma forma, apuntó que esta ofensiva es “una clara señal” para que “nadie pelee con Ucrania”. “Es importante que esta señal se envíe precisamente hoy, Día del Recuerdo de los cientos de miles de víctimas de la represión totalitaria, una represión que vino precisamente de Moscú”, planteó en referencia al “terror soviético”.