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    Formalización de tres ex carabineros y 12 civiles presuntamente vinculados a grupo criminal se extiende a este lunes

    Los exfuncionarios habrían intervenido la evidencia en sitios del suceso vinculados a disparos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este lunes 18, tras la extensión de su formalización, podrían conocerse las medidas cautelares para los tres ex carabineros y 12 civiles acusados de formar parte de una asociación criminal en Curanilahue, en la provincia de Arauco, ubicada en la Región del Biobío.

    Según consignó la Radio Biobío, los otrora uniformados, miembros del grupo delictual llamado “La Banda de los Moto”, fueron aprehendidos en la cuarta comisaría de Curanilahue el jueves 14.

    La persecutora regional de Biobío, Marcela Cartagena, explicó que esta asociación criminal ”cometía hechos vinculados a disparos injustificados, homicidios frustrados, robos con violencias".

    Mediante un comunicado, la jefatura de zona de Carabineros en Biobío aclaró que “personal especializado de Asuntos internos logró establecer antecedentes que vincularían a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito”.

    El fiscal adjunto de Arauco, Johnny Cares, señaló que los imputados habrían alterado la evidencia en algunos sitios del suceso, donde habrían ocurrido disparos en la vía pública.

    Desde la institución policial afirmaron que, una vez conocidos los antecedentes, adoptaron las medidas administrativas correspondientes, con la desvinculación de los uniformados involucrados. Además, la Repartición dispuso la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades individuales en los hechos, además de poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

    “Esto obedece a los controles internos de la propia institución, Carabineros de Chile, quienes luego de realizar diligencias de investigación determinan que hay tres funcionarios que efectivamente están dentro de esta estructura criminal. Ante esto la respuesta es firme”, valoró la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    En particular, los tres ex uniformados serán formalizados por omisión de denuncia, obstrucción a la investigación, asociación criminal, apropiación indebida de subvenciones del Estado y falsificación de instrumento público reiterado, de acuerdo con Radio Biobío, medio que además indicó que nueve de los 15 detenidos ya han sido formalizados.

    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

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